طائرة استطلاع للاحتلال التركي تحوم في سماء ريف كوباني الشرقي تحوم في هذه الأثناء طائرة استطلاع للاحتلال التركي فوق ريف كوباني الشرقي. خبر 03 تشرين الثاني 2021, الأربعاء - 20:12 2021-11-03T20:12:00 مركز الأخبار أفاد مراسلونا من المنطقة بأن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء ريف كوباني الشرقي. (ل) ANHA إقرأ أيضاً طائرات الاستطلاع للاحتلال التركي تحوم في سماء قرى ناحية شيراوا تحوم طائرات الاستطلاع للاحتلال التركي على خط الجب... الاستخبارات التركية تضع أجهزة تنصت بين كروم الزيتون في عفرين المحتلة وثقت "شبكة نشطاء عفرين" عن مصادرها، قيام الاحتلال ا... أهالي إقليم عفرين يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد رومت جيلو قدّم المئات من أهالي إقليم عفرين، اليوم، واجب العز...