​​​​​​​طائرة استطلاع للاحتلال التركي تحوم في سماء ريف كوباني الشرقي

تحوم في هذه الأثناء طائرة استطلاع للاحتلال التركي فوق ريف كوباني الشرقي.
خبر 2021-10-14T21:07:00 كوباني

أفاد مراسلونا من المنطقة بأن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء ريف كوباني الشرقي.

(ل)

ANHA


إقرأ أيضاً