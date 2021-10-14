طائرة استطلاع للاحتلال التركي تحوم في سماء ريف كوباني الشرقي تحوم في هذه الأثناء طائرة استطلاع للاحتلال التركي فوق ريف كوباني الشرقي. خبر 14 تشرين الأول 2021, الخميس - 21:07 2021-10-14T21:07:00 كوباني أفاد مراسلونا من المنطقة بأن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء في سماء ريف كوباني الشرقي. (ل) ANHA إقرأ أيضاً محامو القائد أوجلان يقدمون طلب القاء بموكلهم مرة أخرى عاود محامو القائد عبد الله أوجلان تقديم الطلب إلى ... الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تحدد سعر شراء محصول الذرة الصفراء لعام 2021 كشفت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لش... هيئة الصحة في إقليم الفرات تناشد الأهالي للتقيد بإجراءات الحظر ناشدت هيئة الصحة في إقليم الفرات الأهالي للتقيد بإ...