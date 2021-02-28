​​​​​​​طائرات روسية تستهدف مواقع انتشار داعش في البادية بـ 40 غارة

ونفذت طائرات حربية روسية نحو 40 غارة جوية على مواقع ينتشر فيها مرتزقة داعش في محيط طريق أثريا – الطبقة، ضمن الريف الغربي لمحافظة الرقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتزامن ذلك مع استمرار قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها بعمليات تمشيط للبحث عن خلايا مرتزقة داعش في البادية عند مثلث حلب – حماة – الرقة.

وشهد الشهر الماضي تصاعدًا كبيرًا في العمليات العسكرية، والتي تركزت بمجملها في باديتي حمص ودير الزور وبشكل أكبر في مثلث حلب-حماة-الرقة، إذ شن مرتزقة داعش هجمات عنيفة بشكل يومي على المنطقة تمكن خلالها من إلحاق خسائر بشرية فادحة في صفوف قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها.

هذا ولم تتمكن الطائرات الروسية من إعاقة المرتزقة على الرغم من الكم الهائل من الضربات الجوية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقًا لإحصائيات المرصد، فإن مرتزقة داعش تمكنوا خلال الشهر الفائت من قتل 102 من عناصر قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها ضمن البادية.

كما قُتل95 مرتزقًا من داعش في القصف الجوي الروسي وأثناء اشتباكات مع قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها.

(ش ع)