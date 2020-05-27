وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بتحليق طائرات حربية روسية في أجواء ريف حلب الغربي وريف إدلب، فيما دارت اشتباكات بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء على محور تقاد في ريف حلب الغربي، بين مرتزقة تركيا من طرف، والقوات الحكومية من طرفٍ آخر.

وفي السياق ذاته قصفت القوات الحكومية خلال الساعات الفائتة، أماكن في الفطيرة وسفوهن ومحيط كنصفرة في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري أمس، دخول رتل جديد للاحتلال التركي يضم نحو 25 آلية مصفحة، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، فيما اتجهت الآليات نحو (نقطة المراقبة التركية) في معسكر المسطومة قرب مدينة إدلب.

(ش ع)