​​​​​​​طائرات روسية تعاود قصف مدينة مارع المحتلة

أفادت مصادر من المناطق المحتلة، باستهداف طائرات حربية روسية محيط مدينة مارع المحتلة في الساعات المتأخرة من ليل أمس الاثنين، عبر صاروخ ألحق أضراراً بموقع المستهدف.

هذا، واستهدفت الطائرات الروسية خلال أقل من أسبوع، مدينة مارع المحتلة، خمسة مرات، استهدفت في الأولى موقعاً لمرتزقة الاحتلال التركي في المنطقة.

وتشهد سماء المناطق المحتلة وريف حلب الشمالي في الأيام الأخيرة تحليقاً كثيفاً من قبل الطائرات الروسية، وذلك بعد تنفيذها لضربات جوية على مواقع المرتزقة في قرى ناحية شيراوا المحتلة بعفرين.

(ف إ/ س ر)

ANHA