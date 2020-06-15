​​​​​​​طائرات مُسيّرة تركية تحوم فوق مخيم مخمور

تقصف الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي منذ ساعات قضاء شنكال ومخيم مخمور للاجئين في باشور "جنوب كردستان" ومناطق الدفاع المشروع، وأوضح بيوار مخمور عضو لجنة العلاقات الدبلوماسية في إدارة مخيم الشهيد رستم جودي أن القصف يستهدف الوجود الكردي العريق وأبناء المخيم الذين رفضوا الخنوع والرضوخ للاحتلال التركي منذ التسعينات.

وبيّن مخمور أن طائرات مُسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم في سماء المخيم، منوهاً أن أبناء المخيم يتحضرون لاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة تنديداً بالصمت الدولي حيال الجرائم التركية.

(أ ب)

ANHA