​​​​​​​طائرات مسيرة تحوم فوق مناطق متفرقة شمال غرب سوريا

تحوم طائرات مسيرة مجهولة فوق مناطق متفرقة في شمال غرب سوريا.
خبر 2021-10-22T11:22:00 الشهباء

وقال مراسلنا إن طائرات مسيّرة تحوم فوق إدلب ومقاطعة عفرين المحتلتين ومقاطعة الشهباء.

(م)

ANHA

 


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