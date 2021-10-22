طائرات مسيرة تحوم فوق مناطق متفرقة شمال غرب سوريا تحوم طائرات مسيرة مجهولة فوق مناطق متفرقة في شمال غرب سوريا. خبر 22 تشرين الأول 2021, الجُمُعَةُ - 11:22 2021-10-22T11:22:00 الشهباء وقال مراسلنا إن طائرات مسيّرة تحوم فوق إدلب ومقاطعة عفرين المحتلتين ومقاطعة الشهباء. (م) ANHA إقرأ أيضاً قصف واشتباكات بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا في "خفض التصعيد" تشهد المنطقة المسماة "خفض التصعيد" اشتباكات وقصف م... شيخموس أحمد: استمرار إغلاق معبر تل كوجر يؤثر سلباً على الحالة الإنسانية في المخيمات ناشد الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحي... "مبادرون"... فريق عمل تطوعي في بلدة الباغوز لمساعدة المصابين بكورونا تسعى مجموعة من الشبان والشابات لمساعدة المصابين ب...