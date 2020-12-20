وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات عنيفة متتالية في منطقة الحرّاقات في ترحين التي تبعد عن مدينة الباب المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته حوالي 18 كم شرقي قرية تل بطال، وأشارت المصادر إلى أن القصف أدى لوقوع أضرار مادية ونشوب حرائق، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، مقتل 7 أشخاص، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، جراء سقوط صواريخ أطلقتها القوات الروسية المتمركزة في حميميم، على سوق وحرّاقات بدائية للمحروقات في قرية الكوسا قرب مدينة جرابلس ضمن مناطق نفوذ مرتزقة تركيا.

وكان المرصد السوري رصد في نهاية العام 2019 الفائت، غارات من طائرات حربية روسية، استهدفت حرّاقات النفط في كل من ترحين والكوسا وتل شعير بريفي جرابلس والباب شمال شرق حلب ضمن المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها.

وأكد المرصد حينها أن الضربات الجوية جاءت بتنسيق مع الحكومة التركية، حيث قتل جراء تلك الضربات، 8 أشخاص مجهولي الهوية.