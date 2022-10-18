​​​​​​​طائرات مسيّرة تحلق فوق مخمور

وأفاد مراسل روج نيوز من قضاء مخمور بأن “الطائرة المسيرة التي تحلق منذ الصباح وحتى هذه اللحظة، لكن لم تعرف إلى الآن لأي جهة تتبع”.

هذا ويتعرض المخيم بين الحين والآخر إلى قصف من قبل دولة الاحتلال التركي عبر طائرات حربية ومسيرة، وعلى الرغم من ذلك لم تتخذ الحكومة العراقية أو حكومة جنوب كردستان التي يهمين الحزب الديمقراطي الكردستاني أي إجراء لوقف هجمات دولة الاحتلال التركي المتكررة.

وفي 25 أيلول/ سبتمبر 2022، بدأت مجموعة من النساء من مناطق مختلفة من العراق وجنوب كردستان، بحملة لجميع التواقيع في بغداد، بهدف وقف مجازر الدولة التركية المحتلة، تحت شعار “ابعدوا عنّا طائرات الدولة التركية التي تهاجم المنطقة وأمن وسلام المنطقة التي يقتل فيها أبناء الكرد وشعب العراق".

(م)