​​​​​​​طائرات مجهولة تستهدف مواقع لقوات موالية لإيران في البوكمال

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجارات عنيفة استهدفت منطقة البوكمال الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، تبيّن فيما بعد أنها ناجمة عن تنفيذ طائرات حربية 4 غارات على الأقل، استهدفت خلالها مقرات ومواقع لمجموعات من الحرس الثوري الإيراني في بادية البوكمال، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية والمادية.

وكان المرصد السوري، قال أمس الإثنين، إن 8 انفجارات عنيفة وقعت جنوب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، تزامنًا مع تحليق طائرات مُسيّرة مجهولة في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويقوم طيران مجهول، يرجح أنه تابع للتحالف الدولي، من وقت لآخر، باستهداف القوات الموالية لإيران الموجودة في البوكمال.

(ي م)