​​​​​​​طائرات حربية تركية تحوم فوق عين عيسى ومحيطها

تحوم طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق ناحية عين عيسى والمنطقة المحيطة بها.
خبر 2021-10-22T08:49:00 عين عيسى

وقالت مراسلتنا في ناحية عين عيسى أن الطائرات الحربية تحلق فوق الناحية ومحيطها منذ نحو ساعة.

(د ا/م)

ANHA


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