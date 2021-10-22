طائرات حربية تركية تحوم فوق عين عيسى ومحيطها تحوم طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق ناحية عين عيسى والمنطقة المحيطة بها. خبر 22 تشرين الأول 2021, الجُمُعَةُ - 08:49 2021-10-22T08:49:00 عين عيسى وقالت مراسلتنا في ناحية عين عيسى أن الطائرات الحربية تحلق فوق الناحية ومحيطها منذ نحو ساعة. (د ا/م) ANHA إقرأ أيضاً صحفية كردية من كتالونيا: الاعتراف بالإدارة الذاتية تتويج لتضحيات بنات وأبناء روج آفا أكدت الصحفية أمينة حسين أن قرار البرلمان الكتالون... آرام حنا: تكاتف شعبنا حرر الرقة وتركيا ترغب في توسيع الاحتلال أكد آرام حنا، بأنه بفضل تكاتف مكونات وشعوب المنطقة... محمد شاهين: هجوم تركيا الأخير تزامن مع ذكرى تحرير الرقة ما يعني انتقاماً لداعش قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرا...