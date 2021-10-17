​​​​​​​طائرات الاحتلال التركي تقصف ناحية سيدكان شمال هولير في باشور

وقالت الوكالة إن طائرات حربية تابعة للاحتلال التركي شنت، صباح اليوم الأحد، ضربات جوية في مرتفعات "بربزين" في ناحية سيدكان، شمال مدينة هولير بباشور.

ولم يتسنَ للوكالة معرفة حجم الأضرار الناجمة عن القصف بعد.

وتنفذ دولة الاحتلال التركي بشكل شبه يومي ضربات جوية على مناطق باشور (جنوب كردستان)، في حين ما تزال حكومتا هولير وبغداد تلتزمان الصمت حيال جرائم دولة الاحتلال التركي.

وتشن دولة الاحتلال منذ 23 أبريل/ نيسان هجمات إبادة واحتلال على مناطق زاب ومتينا وآفاشين التابعة لمناطق الدفاع المشروع في باشور، مستخدمة جميع أنواع الأسلحة المتطورة والمحظورة دولياً، من ضمنها الأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى قصف هذه المناطق بالطائرات الحربية وطائرات بدون طيار (المسيّرة)، فيما يتصدى مقاتلو قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة - ستار لهذه الهجمات.

(س ر)