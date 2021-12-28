​​​​​​​طائرات الاحتلال التركي تقصف عدة قرى في السليمانية

قصفت طائرات الاحتلال التركي في تمام الساعة 16:45 من مساء اليوم الثلاثاء محيط قرية كلالة ومنطقة دوكانيان وكومسيد في سفح جبال اسوس في باشور كردستان.

وصرح قائم مقام ماوات حول القصف، وقال: “الحمد لله أهل القرية بخير، رغم أن رعاة قرية كلالة يأخذون أغنامهم إلى تلك المنطقة بشكل دوري، نحن كإدارة لبلدة ماوات نشعر بالقلق من هذه الغارات التي تتسبب دائما في نشر الذعر والخوف لدى المواطنين”.

يذكر أن دولة الاحتلال التركي قصفت قرى بنجوين وشرباجير عدة مرات وسط صمت من قبل حكومتي باشور كردستان وحكومة بغداد.

المصدر: روج نيوز