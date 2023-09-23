​​​​​​​طائرات الاحتلال التركي الحربية تقصف برادوست

نقلت وكالة روج نيوز عن مراسلها في منطقة برادوست بباشور، قوله إن: "طائرات الاحتلال التركي قصفت مساء أمس ولمدة ساعتين على التوالي منطقة كيروي سنكان التابعة لبرادوست".

وأفادت مصادر للوكالة في وقت سابق، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني بصدد تنفيذ لعبة قذرة بالتعاون مع دولة الاحتلال التركي، بهدف احتلال أراضي باشور وتقسيم البلاد، بهدف إخلاء بعض المناطق التي لا تقع تحت سيطرتهما ومن ثم شن الهجمات على قوات الكريلا بزيّ حرس الحدود العراقي، ومن المتوقع أن تبدأ هذه التحركات في أي لحظة.

والخطة المعدّة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والقوات التركية المحتلة، تتضمن السيطرة على مناطق برادوست، وهي: "جبل بولة، وتلة حياة، وكورويا سنجان وبربيزين، وتلال شماش وسنينه".

وتعرّض مطار عربت الزراعي التابع للسليمانية لقصف بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي ظهر الإثنين الماضي، واستشهد في الهجوم 3 عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في باشور (جنوب كردستان)، فيما أصيب ثلاثة.

وصرّح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الخميس الماضي لـوكالة روج نيوز، عن مخطط تركي للتمدد في العراق عبر نينوى وكركوك وديالى وصولاً إلى بغداد، فيما طالب الحكومة الاتحادية بموقف شجاع لوقف هذا التوسع التركي وعدم الاكتفاء بالبيانات الإعلامية.

(ف)