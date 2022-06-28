​​​​​​​تعبيد الطرق وصيانة شبكات الصرف.. أهم مشاريع بلديات الشعب في إقليم الجزيرة

تعاني عدد من الشوارع في مدينة الحسكة من اهتراء كبير نتيجة انتشار الحفر والمطبات، حيث يخلّف مرور الشاحنات المحملة بأوزان ثقيلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة اهتراء متزايداً في تلك الطرق.

وفي هذا الصدد بدأت لجنة البيئة والبلديات في مدينة الحسكة بتعبيد عدد من الشوارع الرئيسة في المدينة.

وقال رئيس الدائرة الفنية في بلدية الشعب في مدينة الحسكة فهد إبراهيم "يوجد ضمن مشاريع البلديات في المدينة تزفيت الطرقات، ومد بعضها ببقايا المقالع والحجر المكسر".

هذا وبدأت اللجنة في الـ 13 من شهر حزيران الجاري بتعبيد طريق المحلق الواقع شرقي مدينة الحسكة بطول 10 كم، ويتضمن طريقي الذهاب والإياب، وبكمية مجبول زفتي بحدود 21 ألف متر مكعب، وبتكلفة 300 ألف دولار، ما يضمن مرور الشاحنات الكبيرة خارج مركز المدينة.

بيّن فهد إبراهيم، أن المشاريع تتضمن فرش بقايا المقالع لطرق قرى تل طويل، عب الشوك، وتل الأحمر، وأكد أن هناك الكثير من المشاريع في مدينة الحسكة، وتابع "منها تأهيل خطوط الصرف الصحي ضمن المدينة بطول 5 كم، ومشاريع إعادة تأهيل الأرصفة، وإنشاء المطريات، وتأهيل الحدائق والعبارات والجسور".

تربه سبيه

وفي ناحية تربه سبيه، أطلقت بلدية الشعب مشاريعها للربع الثالث من العام 2022، بتكلفة تصل لـ 311 ألف و700 دولار.

وتتضمن المشاريع تعبيد عدد من الطرق في مركز الناحية والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى فتح حزام جديد شمال الناحية، يخفف الازدحام داخل الناحية ويسهل حركة المرور.

نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في تربه سبيه نسيم مراد، قال: "بعد سلسلة من الاجتماعات مع الكومينات وتبيان أوضاع الطرق والبنية التحتية في الناحية والقرى التابعة لها قدّمت المكاتب الفنية في بلدية تربه سبيه والبلدات التابعة لها بعد الكشف والدراسة، سلسلة من المشاريع إلى لجنة البلديات في مقاطعة قامشلو.

وتابع: "بعد الموافقة على المشاريع وتخصيص الميزانية لتنفيذ هذه المشاريع من تعبيد وترقيع وتمديد شبكات الصرف باشرت بلدية الشعب في ناحية تربه سبيه والبلدات التابعة لها بهذه المشاريع لضمان إنهائها في فصل الصيف".

ومن المشاريع المهمة ضمن مشاريع بلدية الشعب في ناحية تربه سبيه، أشار نسيم مراد إلى إنهم سيقومون بفتح حزام شمال الناحية يربط المدخل الشرقي والغربي ببعضه دون المرور وسط الناحية وتعبيد طريق قرية الشلهومية السياحي وتمديد شبكات جديدة للمياه.

كما تتضمن المشاريع أيضاً تعبيد وترقيع طرق بلدات تل معروف ومعشوق وحلوة وأبو فرع لتسهيل حركة الأهالي خلال فصل الشتاء.

جل آغا

وفي ناحية جل آغا والبلدات التابعة لها أيضاً أطلقت بلدية الشعب مشاريعها بتعبيد طرق حيوية، حيث خصصت البلدية كمية 2500 متر من بقايا المقالع لتأهيل طرق ضمن الناحية وبعض القرى التابعة لها.

ففي بلدة عابرة، تعمل البلدية على تعبيد طريق قرية كركي خلو بطول 1680 متر، بالإضافة إلى تمديد شبكة صرف صحي لقرية عمارات، وفرش بقايا المقالع لطريق قرية سنان وصولاً إلى الطريق العام بطول 1700 متر.

بينما تسعى بلدية الشعب في بلدة كيشكة تعبيد الطريق الواصل بين قرية عليات وكفري دنا بطول3 كم وبكمية مجبول زفتي 1600 متر مربع.

(كروب /سـ)

ANHA