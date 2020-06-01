​​​​​​​تعاون الأهالي وقوى الأمن يحبط تفجيرين في الشدادي

المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي نوه أنه بعد ورود بلاغ لقواتهم من أحد المدنيين يفيد بوجود أجسام غريبة أسفل الجسر، مركونة على الطريق العام الغربي (الحسكة- الشدادي) بالقرب من مزار الشهداء أثناء رعيه للماشية، تم تشكيل دورية على الفور مؤلفة من أعضاء قسم العمليات وجهاز الأمن العام والنجدة مع الفريق المختص بتفكيك الألغام.

ولفت المركز الإعلامي، أنه وعند الوصول إلى المكان تم فرض طوق أمني، وإبعاد المدنيين وتحويل السير إلى طريق الخرافي.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الفرق المختصة بتفكيك الألغام أكدت أن الأجسام عبارة عن عبوتين ناسفتين بعد الكشف عليها، ومعدة للتفجير عن طريق أجهزة لاسلكية عن بعد، وكل عبوة تزن ما يقارب 25 كيلو غرام .

وأوضح المركز الإعلامي، أنه تم إتلافهما في مكان بعيد وخال من المدنيين.

(هـ ن)

ANHA