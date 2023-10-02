​​​​​​​سيول الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار المنازل وإجلاء 80 عائلة في ليبيا

دعت السلطات الليبية السكان إلى أخذ الحيطة والحذر جراء هطول الأمطار الغزيرة منذ يومين، والتي تسببت بانقطاع التيار الكهربائي وإجلاء بعض السكان من منازلهم.

وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ، بأن سيول الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق في جنوب غرب ليبيا خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم، تسببت في انهيار أربعه منازل في محلة المشروع التابعة لبلدية أوباري، وأنه تم إجلاء 80 عائلة في مدينة غات جنوب غرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر.

وأكد على أنه لا يوجد حتى الآن أي خسائر بشرية بعد انهيار المنازل، لافتاً إلى أن فرق الطوارئ تواصل جهودها للعمل على حصر الأضرار وتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين.

واستقبل مشفى أوباري العام امرأة وطفلها مصابين جراء سقوط أحد تلك المنازل في المنطقة الواقعة جنوب أوباري، كما أن أحد سائقي سيارات الإسعاف قد أصيب خلال توجهه إلى مكان الانهيارات، وفق ما قاله الناطق باسم جهاز الإسعاف.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء على أن التيار الكهربائي قد انقطع في مناطق ببلدية أوباري نتيجة التقلبات الجوية، وغمرت المياه عدداً من محطات توزيع الكهرباء، وتعمل الورشات وفريقها الفني على تقييم الأضرار والبدء بأعمال الصيانة الطارئة.

وحذر نائب رئيس الحكومة السكان محلة المشروع التابعة لبلدية أوباري، من الاقتراب من مجرى الوادي القريب الذي تجمعت فيه مياه الأمطار الغزيرة، داعياً السكان إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التجول في المدينة في فترة سقوط الأمطار.

وطلبت مديرية أمن أوباري من سائقي السيارات، بعدم السير على الطرق القريبة من الأودية والمناطق المنخفضة في البلدية، بعد ارتفاع منسوب مياه الأمطار وجريان السيول وخاصةً الطريق الرابط بين أوباري وغات، التي تتعرض لموجة أمطار منذ يومين.

(س ع)