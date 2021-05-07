​​​​​​​سيناتور أميركية تطالب بايدن بالضغط على تركيا لوقف هجماتها ضد الكرد السوريين

دعت السيناتور الأميركية تامي داكويرث الرئيس جو بايدن إلى الضغط على تركيا "لكبح أنشطتها الخبيثة المستمرة" ضد الكرد السوريين، بحسب صحيفة البوليتيكو الأميركية.

وقالت تامي داكويرث في رسالة إلى بايدن، إن أنقرة بحاجة إلى الوفاء بالتزاماتها كعضو في الناتو من خلال حل النزاعات الدولية بطريقة سلمية.

وقالت السيناتور الديمقراطية "أميركا عادت والدبلوماسية مرة أخرى في قلب سياستنا الخارجية".

وكررت الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة بايدن دعمها لقوات سورية الديمقراطية في عملياتها المستمرة ضد داعش، وهو تحول في اللهجة عن نهج التعاملات التي اتبعها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وطالبت تامي داكويرث بايدن ببذل المزيد من الجهد لدعم الكرد السوريين الذين وقفوا "كتفًا بكتف" مع القوات العسكرية الأميركية ضد داعش.

كما أدانت تامي دكوورث ترامب لتشجيعه الهجوم العسكري التركي على قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا في تشرين الأول / أكتوبر 2019.

وقالت: "خلقت هذه الخطوة أزمة إنسانية عرّضت عشرات الآلاف من المدنيين للخطر، وخاطرت بالإفراج عن سجناء داعش وألحقت أضرارًا بالغة بمصداقيتنا الدولية".

وأضافت "علينا استعادة الثقة في حلفائنا وشركائنا لتحقيق أهدافنا الوطنية".

(م ش)