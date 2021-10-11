​​​​​​​سيناتور أميركي: تركيا تعمل على تقويض الاستقرار في شرق البحر المتوسط

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، في تغريدة له على تويتر، أمس الأحد: "تعمل تركيا مرة أخرى على تقويض الاستقرار شرق البحر المتوسط، وهذه المرة بانتهاك المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص".

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن تقف إلى جانب قبرص، كما يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدعم بشكل كامل المصالح الحيوية لإحدى دوله الأعضاء".

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية ديميتريس صامويل كان أكد يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، أن نيقوسيا شهدت "عودة الاستفزازات التركية" في البحر المتوسط.

وقال صامويل إن "تركيا تتدخل وتعترض عمل مشروع شرق المتوسط المتصل بالتنقيب عن الغاز واستخراجه"، مشدداً على أنه "يتوجب على أنقرة أن تحترم القانون الدولي"، بحسب ما ذكرته قناة العربية.

أما فيما يخص المباحثات حول مستقبل جزيرة قبرص بشقيها، فكشف: "طالبنا بحل اتحادي للجزيرة بكل وضوح، لكن تركيا ترفض الحل الاتحادي وتعرض حل الدولتين"، مؤكداً أن "حل الدولتين الذي تطرحه أنقرة يتعارض مع القرارات الأممية".

تأتي هذه التصريحات بينما أعلنت وزارة الخارجية التركية في 6 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي عن انتهاء جولة المحادثات التشاورية رقم 63 بين تركيا واليونان، التي عقدت في أنقرة وبحثت في مشاكلهما المتصلة بالبحر المتوسط.

(ل د)