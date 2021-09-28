​​​​​​​سيناتور أميركي بارز يهدد أردوغان بعقوبات جديدة بسبب منظومة إس-400

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، في تغريدة له مقتبسة من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول نيته شراء مزيد من الأنظمة الدفاعية من روسيا "لقد كنا واضحين تمامًا عندما كتبنا قانون كاستا، سنفرض العقوبات على أي كيان يقوم بأعمال تجارية مهمة مع الجيش الروسي أو قطاع المخابرات. يجب أن تعني أي مشتريات جديدة من قبل تركيا عقوبات جديدة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية، إن تركيا ستشتري أنظمة دفاعات صاروخية روسية جديدة على الرغم من المعارضة الأميركية.

وقال أردوغان لمراسل شبكة "سي بي إس" نيوز عندما سُئل عما إذا كان ينوي شراء نظام آخر من إس -400: "لن يتمكن أحد من التدخل فيما يتعلق بنوع أنظمة الدفاع التي نكتسبها ومن أي دولة وبأي مستوى".

وقال مينينديز: "نحث تركيا على كل المستويات والفرص على عدم الاحتفاظ بنظام إس -400 والامتناع عن شراء أي معدات عسكرية روسية إضافية" وفق ما نقلته شبكة العربية.

وحثت الولايات المتحدة تركيا على عدم المضي قدمًا في تسلّم صواريخ إس -400 الروسية، والتخلي عن البطارية التي حصلت عليها بالفعل، حتى مع دخول أنقرة في محادثات مع موسكو بشأن تسليم نظام ثان.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على صناعة الدفاع التركية بسبب شراء أنظمة الصواريخ الروسية، قائلة إن النظام الروسي يمكن استخدامه لجمع معلومات استخبارية عن طائرة الشبح إف -35 التابعة لشركة لوكهيد مارتن. وقد علقت سابقًا مقاولي الدفاع الأتراك من البرنامج الدولي للمساعدة في بناء طائرة F-35.

(د ع)