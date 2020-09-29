​​​​​​​سيناتور أمريكي: يجب محاسبة تركيا على أفعالها

وأدلى بوب مينينديز، وهو عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ومؤسس قانون شراكة الأمن والطاقة لشرق المتوسط​​، بتعليقاته في مقابلة مع موقع "ذا غريك كورنت" اليوناني.

وقال: "علاقة الكونغرس الأمريكي مع الإدارة الأمريكية متوترة للغاية، ويعود السبب في ذلك إلى عدم محاسبة الأخيرة لتركيا على ما تقوم به من تدخل في المياه الإقليمية لليونان وقبرص".

وأضاف "هذه أحد الأشياء التي أحاول لفت انتباه الإدارة إليها باستمرار، لا يمكننا الاستمرار في العمل تجاه تركيا كما نتمنى أن تكون، ولكن علينا أن نتصرف تجاه تركيا كما هي في عهد أردوغان".

وأعرب السيناتور الأمريكي الديمقراطي عن قلقه البالغ من تفاخر ترامب بعلاقته الوثيقة مع أردوغان بقوله "يفتخر ترامب بعلاقته الوثيقة مع أردوغان ومن الواضح أنه يستمتع بالتفاعل مع المستبدين".

(م ش)