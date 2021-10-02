​​​​​​​سيناتور أمريكي ينتقد الاحتلال التركي لقبرص ويدعو لإنهائه

دعا السيناتور الأمريكي بوب مينينديز عبر بيان، إلى إنهاء الاحتلال العسكري التركي غير الشرعي للأراضي القبرصية. كما أكد التزام الولايات المتحدة وقبرص تجاه بعضهما البعض كحلفاء، بحسب ما أورده موقع كريك ريبوتار اليوناني.

والسيناتور مينينديز حليف معروف لقبرص عندما يتعلق الأمر بتركيا، كما أنه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وكان من أكثر المؤيدين لليونان وقبرص ومنتقداً قوياً لسياسات الرئيس التركي أردوغان في شرق البحر المتوسط، وكان له دور فعّال في تمرير تشريع ينهي حظر الأسلحة الأمريكية على قبرص.

وجاء في البيان: "أنضم إلى الجالية القبرصية في نيوجيرسي وحول العالم للاحتفال بالذكرى 61 لاستقلال جمهورية قبرص. في هذا اليوم، دعونا نؤكد إدانتنا للاحتلال العسكري التركي غير الشرعي للأراضي القبرصية منذ ما يقرب من 50 عاماً".

وأضاف: "بصفتنا داعمون أقوياء للروابط الأمريكية العميقة مع قبرص، يجب أن نواصل دعم عملية السلام التي تسمح في نهاية المطاف لشعب قبرص بالاحتفال أخيراً بعيد الاستقلال في بلد موحد".

وختم قائلاً: "نمت العلاقة بين الولايات المتحدة والقبارصة على مرّ السنين، وأنا فخور جداً بما أنجزناه معاً. لقد عزّزنا شراكة رئيسية للديمقراطيات في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، وزدنا تعاوننا في الطاقة والدفاع، وعززنا الجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. إنني ممتنّ للغاية للمساهمات العديدة التي قدمها المجتمع القبرصي هنا في الولايات المتحدة للمساعدة في تعميق الروابط بين بلدينا".

(م ش)