​​​​​​​سيمالكا.. نداء من أسر مرتزقة روج: لا توجهوا سلاحكم إلى الكريلا

وتوجه صباح اليوم وفد من الأسر التي وقع أبنائها في فخ التعامل مع دولة الاحتلال التركي، إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي التي نصبت من أجل المطالبة بجثامين الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي وثلاثة شهداء آخرين استشهدوا إثر كمين لمسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان في ٢٨ آب الماضي.

واليوم الأربعاء، دخلت خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا يومها الـ ٥١ وسط إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على عدم تسليم جثامين الشهداء لأسرهم.

وضم الوفد المتوجه إلى خيمة الاعتصام ممثلين عن 80 أسرة من أسر مرتزقة روج، حيث عبرت الأسر عن رفضها لإشراك الحزب الديمقراطي الكردستاني لأبنائها في الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي على مناطق باشور كردستان.

وحملت الأسر صور شهداء كمين خليفان، وتحدث باسمهم، ظاهر شيخموس، وطالب الديمقراطي الكردستاني ورئاسة حكومة باشور بالإسراع في تسليم جثامين الشهداء.

وقال: "لدينا مطلب، وهو تسليمنا جثامين شهدائنا، هذه ليست مطالبنا نحن فقط، بل هي مطالب كل أسرة كردية شريفة، مرتبطة بالكردياتية".

وأضاف: "نوجه مطلبنا إلى رئاسة إقليم كردستان، وكل جهة مسؤولة عن هذا الأمر في حكومة إقليم كردستان، ونطالبهم بتسليمنا جثامين الشهداء".

وقال شيخموس في ختام حديثه: "لا نقبل أبداً أن يوجه أخوتنا الكرد سلاحهم إلى الكرد، أملنا الكبير هو ألا يسير البيشمركة في طريق الخطأ، وأن لا يوجهوا سلاحهم إلى إخوتهم".

(س ر)

ANHA