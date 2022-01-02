​​​​​​​سيمالكا.. أهالي الدرباسية: الاعتصام مستمر حتى استلام جثامين الشهداء

تستمر فعالية خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي في يومها الـ 90، التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة منذ الـ 5 من تشرين الأول الماضي؛ للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

توجه اليوم أعضاء الاتحادات التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي في ناحية الدرباسية إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا؛ للتضامن مع المعتصمين والمطالبة بتسليم جثامين الشهداء.

وبترديد الشعارات التي تندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني، استُقبل أعضاء الاتحادات من قبل أهالي بلدة كرباوي التابعة لمقاطعة قامشلو المعتصمين تحت الخيمة.

ووقف المعتصمون أمام بوابة معبر فيش خابور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليلقي بعدها الرئيس المشترك لاتحادات ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، خالد شيخو، بياناً باسم الاتحادات التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي.

واستهل البيان باستذكار شهداء الحرية، وشجب خيانة الحزب الديمقراطي ورفضه تسليم جثامين الشهداء.

وأوضح البيان أن جيش الاحتلال التركي وبدعم ومساندة الديمقراطي الكردستاني يرتكبون مختلف جرائم الحرب ضد الكريلا والمدنيين في باشور (جنوب كردستان)، وخاطب البيان الديمقراطي الكردستاني قائلاً "الاحتلال التركي عدو الكرد، لأنه رفض استفتاء الكرد في جنوب كردستان ولا يقبل هوية الكرد".

وتابع البيان "العدو الذي يقتل الشعب الكردي في جنوب وشمال وغرب كردستان، يتعاون معه مرتزقة "روج" الذين استشهد على أيديهم أبناء روج آفا وأصبحت جثامينهم رهينة لدى الديمقراطي الكردستاني".

وأكد البيان "أنهم مستمرون في الاعتصام حتى تحقيق مطالب عوائل الشهداء في تسليم الجثامين" مطالباً المنظمات الإنسانية والدولية والمجتمع المدني والأحزاب بتشكيل لجنة لمعرفة مصير جثامين الشهداء لتسليمهم إلى ذويهم".

واختتم البيان بالقول "الشهداء هم هويتنا ومبدأ كرامتنا".

(آ)

ANHA