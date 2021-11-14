​​​​​​​سيف الإسلام القذافي يترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة

وأكدت وكالة رويترز أن سيف الإسلام القذافي قدّم أوراق ترشحه للانتخابات في فرع المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا.

كما أكد مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لوكالة "رويترز" تسجيل سيف الإسلام القذافي كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وسبق أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة.

وسيستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية حتى 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

(ش ع)