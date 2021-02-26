​​​​​​​سياسيون: تركيا تسعى إلى إعادة السلطنة العثمانية ومحو ثقافة المنطقة

وتسعى تركيا عبر تهديداتها المستمرة إلى توسيع رقعة احتلالها في مناطق شمال وشرق سوريا، فبعد الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى بغداد وهولير ولقائه عددًا من المسؤولين فيهما، في الـ 18-19 من كانون الثاني المنصرم، هدد الرئيس التركي في الـ 22 من كانون الثاني المنصرم، بتنفيذ هجوم جديد على قضاء شنكال بباشور كردستان.

وجاء ذلك بالتزامن مع القصف التركي المتواصل على ناحية عين عيسى وريف تل تمر، والتهديد باجتياح مناطق شمال وشرق سوريا، إذ كانت مصادر مطلعة قد أفادت لوكالتنا في الـ 23 من كانون الثاني المنصرم، أن جيش الاحتلال التركي يسعى إلى شن هجوم على شنكال ومنطقة ديرك في روج آفا.

وأثارت تهديدات الرئيس التركي المهددة لمناطق شمال وشرق سوريا حفيظة مكونات المنطقة وأغضبت الشارع السياسي، الذي أكد أن "تركيا تحاول تحقيق حلمها العثماني على حساب إراقة دماء الشعب السوري".

وفي السياق، قال رئيس مكتب حزب المحافظين في ناحية تل حميس، فرج إبراهيم الحمود إن "كل من يعين الدولة التركية على احتلال الأراضي السورية، هو شريك في هذا الاحتلال".

ورأى الحمود أن أردوغان "يحاول إعادة ما يسمى سلطنته العثمانية واحتلال وطننا"، مؤكدًا أن "الوطن وطننا نعيش فيه منذ آلاف السنين، ولا نقبل لأي دولة أن تعتدي على وطننا وتقتل شعبنا بالطرق الهمجية".

'ضرب المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا'

ومن جانبه تحدث عضو حزب سوريا المستقبل في ناحية تل حميس، محمد الدهام ، قال: "تركيا منذ بداية الأزمة السورية حاولت دائمًا ضرب مشروع الأمة الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك من خلال احتلالها مدن شمال وشرق سوريا".

وعن الأوضاع التي تشهدها المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي، أوضح الدهام: أنه "لا يوجد أي استقرار في هذه المناطق، ناهيك عن أنها تشهد اغتيالات وانفلاتًا أمنيًّا على يد الفصائل المتعددة فيها".

'هجمات تركيا لمحو ثقافات المجتمع'

أما رئيس مكتب حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا في تل حميس، ياسر الخضر، فقال: "تركيا عبر تهديداتها وشن هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا تحاول محو ثقافة المنطقة واحتلال أراض سورية جديدة".

ودعا الخضر أبناء مناطق شمال وشرق سوريا إلى التكاتف للتصدي للمخططات التركية، وبيّن أنه "لإفشال المخططات الاحتلالية التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، يجب على كافة المكونات التكاتف لمجابهة الاحتلال، فتركيا تريد رسم خرائطها الاحتلالية على حساب دماء الشعب السوري".

(م ح)

ANHA