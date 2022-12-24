​​​​​​​سياسيون: شعبنا يستمدّ القوة من مقاومة الكريلا

تحدّث سياسيو شمال وشرق سوريا لوكالتنا، عن الهجمات التي تشنّها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، ومقاومة قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) ووحدات المرأة الحرّة- ستار لهجمات الإبادة هذه.

أوضح الرئيس المشترك لحزب الخضر الكردستاني، لقمان أحمي، أنّ أنظمة الشرق الأوسط هي أنظمةٌ ديكتاتوريّة لا تقبل التعدّد القومي والديني، والشخصيات الثوريّة والمنظمة، وذكر أنّ الأحداث التي تشهدها المنطقة ناجمة عن سياسات هذه الأنظمة. واستشهد أحمي بهجمات دولة الاحتلال التركي على كريلا حركة التحرر الكردستانية واعتبرها مثالاً على ذلك.

وأشار أحمي إلى الهجمات الكيماويّة التي تشنّها دولة الاحتلال التركي على كريلا قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار في مناطق الدفاع المشروع وقال: "تستخدم الدولة التركية الأسلحة الكيماويّة بوصفها أسلوب آخر للإبادة. يعلم الجميع أنّ هذه الأسلحة محظورة واستخدامها يعدّ جريمة حرب. ويجب معاقبة النظام التركي على تلك الجرائم، إلّا أنّه وللأسف يقوم العالم بغضّ النظر عن جرائمه (النظام التركي)".

وتابع لقمان أحمي حديثه مشيراً إلى مساعي دولة الاحتلال التركي للقضاء على الشعوب وإبادتهم؛ لأنّها تأسّست على ذلك، وقال: "تنتهج الدولة التركية جميع أساليب الحرب ضدّ الشعب، لكنّ الأخير يستمدّ قوّته من حركة التحرّر الكردستانيّة ويقاوم".

"لا يرغب النظام التركي بحلّ القضية الكرديّة"

وذكّر الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني، طلال محمد أنّ عدو الشعب الكردي يسعى إلى طرده من دياره ووطنه التاريخي منذ سنوات، وقال: "أتاحت الأزمة السوريّة لدولة الاحتلال التركي فرصة التدخّل في شمال وشرق سوريا. لكنّها لم تدعم الشعب، فهي لا ترغب بأن يتمّ تشكيل جهةٍ ديمقراطية إلى جانب نظامها نظراً لوجود القضية الكرديّة التي لا ترغب بحلّها. لقد استخدمت داعش وتواصل انتهاج سياسة الإبادة على الصعيدين السياسي والعسكري حتّى الآن. ولم تتّخذ القوى الدوليّة المتمركزة في المنطقة أي موقف جدّي حيال الوجود التركي على الأراضي السوريّة".

وأشار طلال محمد خلال حديثه إلى المقاومة التاريخية التي تخوضها قوات الكريلا ووحدات المرأة الحرّة- ستار أمام هجمات الإبادة والهجمات الكيماويّة التي تشنّها دولة الاحتلال التركي، وانتقد تقاعس وصمت القوى الدوليّة وبرلمان باشور كردستان حيالها.

"استفادت روج آفاي كردستان من تلامذة مدرسة حركة التحرّر الكردستانيّة"

وتابع طلال محمد حديثه قائلاً: "إنّ الركيزة التي بُنيت عليها روج آفاي كردستان تعدّ جزءاً من مقاومة كريلا حركة التحرر الكردستانية. فقد استفادت روج آفاي كردستان من تلامذة مدرسة هذه المقاومة المستمرّة حتّى الآن. إنّها أساس انطلاق ثورة روج آفاي كردستان. وهذه هي ثقافة حركة التحرّر الكردستانيّة وخاصةً حرية المرأة وتنظيم الشبيبة، ودراسة وتقييم الوضع السياسي التاريخي والمستقبلي. وقد دافعنا عن منطقتنا بهذه الطريقة".

"مقاومة الكريلا تمنح القوّة لشعبنا"

أوضح طلال محمد أنّه على هذا الأساس يتعيّن على الحركة السياسية الكرديّة في روج آفا التوصّل إلى اتفاقٍ سياسي وتعزيز جبهتها الداخليّة، واختتم حديثه قائلاً: "يتصدّى شعبنا الآن لجميع الهجمات ويقاومها ولا يتخلّى عن دياره. وأهالي عفرين الذين يعيشون في المخيمات في الشهباء حتّى الآن على أمل العودة إلى ديارهم هم مثالٌ على هذا. كما أنّ مقاومة الكريلا تمنح القوّة لشعبنا".

(ر)

ANHA