​​​​​​​سياسيون: هجوم السليمانية جزء من مخطط شامل

تحدّث ممثل المؤتمر الوطني الكردستاني في روج آفاي كردستان، سليمان إلياس، وعضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، سيهانوك ديبو إلى وكالتنا، عن الهجوم الذي تعرّض له مطار السليمانيّة ليلة أمس.

أدان سليمان إلياس الهجوم، وطالب القوى الإقليمية والدولية باتخاذ موقف حيالها، قائلاً: "على القوى المتحالفة مع الكرد اليوم تحديد مواقفها. الكرد هم الذين مثّلوا القوى التي حاربت داعش وهزمتها في الشرق الأوسط. نتمنّى ألّا تقتصر مواقفهم على التنديد والاستنكار وحسب، وعلى كافة أبناء شعبنا إدانة هذا الهجوم بفعالياتهم."

ومن جانبه، أشار سيهانوك ديبو إلى أن الهجوم يستهدف إرادة الشعب الكردي وشعب المنطقة عموماً وهدفه القضاء على مكتسبات الشعب الكردي.

وأكد سيهانوك ديبو على فشل هذه المخططات وتابع حديثه، قائلاً: "سنُفشل هذه السياسات بنضالنا وتصميمنا. سندعم الاتحاد الوطني الكردستاني وإرادة السليمانية. وعلى كافة القوى في العراق وإقليم كردستان اتخاذ موقف حيال هذا الهجوم."

وسلّط سيهانوك ديبو الضوء على الانتخابات التركية، قائلاً: "إنها (الحكومة التركية) تعاني الآن من أزمة. تسعى الحكومة التركية إلى خلق الفوضى والفتنة في المنطقة عبر هذه الهجمات والفوز في الانتخابات بهذا الشكل".

(ه أ/ر)

ANHA