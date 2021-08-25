​​​​​​​سياسيون: الجميع مطالب بحمل السلاح لمواجهة الهجمات التركية

صعّدت قوات الاحتلال التركي خلال الفترة الماضية هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا واستهدفت المناطق المدنية المأهولة بالسكان بشكل عشوائي في محاولة منها لترهيب الأهالي وإفراغ مناطقهم.

سياسيون أشاروا إلى خطورة هذه المرحلة وأن الاحتلال التركي يحاول وبكافة الطرق ضرب الإدارة الذاتية. ودعوا شعوب المنطقة للتكاتف وإدراك خطورة المرحلة بالاعتماد على ذاتهم وقواتهم العسكرية.

عضو الهيئة القيادية في حزب الحداثة والديمقراطية إبراهيم الثلاج نوّه إلى أن الهجمات والاستفزازات التركية ليست بجديدة وتتكرر بشكل يومي في المناطق التي تحتلها في سوريا وانتهاكاتها في عفرين وتل أبيض وسري كانيه.

روسيا والتحالف مطالبان بتوضيح مواقفهم

إبراهيم الثلاج طالب روسيا الاتحادية والتحالف الدولي بتوضيح موقفهما من الهجمات التركية على "مناطق هي الأكثر أماناً في سوريا وتحافظ على الوحدة والسلم الأهلي والوطني وتعيش فيه كافة المكونات يداً واحدة ضد الهجمات الإرهابية".

كما ونوه الثلاج إلى أن تركيا تحاول دائماً نقل أزماتها الداخلية إلى الخارج، وزيادة الهجمات الأخيرة في مناطق شمال وشرق سوريا تؤكد ذلك. وطالب مكونات المنطقة "من كرد وعرب وسريان بالحيطة والحذر وإدراك خطورة المرحلة والاعتماد على قواتهم العسكرية ودعمها،لأن التجارب السابقة أكدت أنها الوحيدة القادرة على حماية المنطقة".

تركيا تنتهك القوانين والمواثيق الدولية

سكرتير حزب روج الديمقراطي كوفان كنعو أكد أن الهجمات التركية الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية. واستهدافها للمدنيين أمام الصمت الإقليمي والدولي "يؤكد موافقتها على هذه الهجمات".

ودعا كنعو" الشعب الكردي الاتحاد ضد المخططات التي تحاك ضده".

جميعنا مطالبين بحمل السلاح مع قواتنا في حال تعرض مناطقنا للخطر

سكرتير حزب روج الديمقراطي كوفان كنعو أكد أن المرحلة "خطرة جداً و على الشعب دعم قواتهم العسكرية ، و عدم الاعتماد على أي قوة خارجية و يجب التعبئة و التحضير لكافة الاحتمالات مع دولة لا تعترف بالقوانين الدولية و حقوق الإنسان".

و بين أن جميع مكونات الشعب في شمال و شرق سوريا "مطالبة بحمل السلاح و الوقوف مع وحدات حماية الشعب و المرأة و قوات سوريا الديمقراطية في حال تعرضت مناطقتنا للغزو التركي".

ANHA