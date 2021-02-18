​​​​​​​سياسيون: الاحتلال التركي يشنّ هجماته بعد إبرام الصفقات مع روسيا

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته في شن الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصةً على مقاطعة الشهباء، واستهداف المدنيين فيها دون تحرّك دولي.

وفي هذا السياق قال إداري الحزب في ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء، ياسر أحمد في لقاء أجرته معه وكالتنا إن: "الدولة الروسية تعطي الضوء الأخضر للاحتلال التركي بتنفيذ هجماته على الكرد".

مضيفاً أن ذلك: "بهدف إعادتهم إلى ما كانوا عليه في 2011 أي إلى سيطرة الحكومة السورية، وإعادة فرض سياساتها السابقة عليهم وعلى كافة مكوّنات سوريا".

روسيا تفتح المجال أمام هجمات الاحتلال التركي

وتابع أحمد قائلاً: "روسيا تعلم جيداً أن هناك سياسة جديدة ديمقراطية انتشرت بين الشعوب، لذلك تسعى إلى إمحاء المكوّنات السورية، ووضع عوائق أمام هذه الديمقراطية التي ستطوّر الشعوب إلى الأفضل، من خلال الاتفاقيات التي تبرمها مع الاحتلال التركي".

ياسر أحمد أضاف: "هذه الاتفاقيات تثبت أن هناك صفقات سياسية واقتصادية بين الدولتين الروسية والتركية، ما يدفع روسيا إلى فتح المجال الواسع أمام الاحتلال التركي وهجماته على الأراضي السورية التي باتت ساحة ً للمقايضة والصفقات التجارية والاقتصادية".

روسيا لا تهتم بالشعب السوري.. صفقاتها هي الأهم

وأردف أن: "الدولة الروسية لا تهتم بالشعب السوري ولا بالسياسة التي تغيّر سوريا إلى الأفضل، إنّما المهم لها هو إتمام صفقاتها".

واختتم ياسر أحمد حديثه بالقول، منتقداً السياسة الروسية التي تفضّل "صفقاتها على الإنسان، وتنحدر إلى الرأسمالية"، التي تنافي إيديولوجيتها "التي كانت تعرف بالشيوعية وترمز إلى الإنسانية والحضارة الاجتماعية".

التغافل الدولي

ومن جهته انتقد عضو حزب سوريا المستقبل، عصمت خليل، المجتمع الدولي على عدم قيامه بواجبه الإنساني تجاه الشعوب، وخاصة الشعب الكردي.

وقال: "ننقد المجتمع الدولي، وكافة منظمات حقوق الإنسان لأنها إلى وقتنا الحالي لم تقم بواجبها أمام الشعب الكردي الذي ضحّى بآلاف الشهداء"، وأمضى متسائلاً: "لماذا المجتمع الدولي لا يقوم بواجبه تجاه الكرد والإنسانية؟".

ولفت خليل إلى أن "هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته لم تتوقف منذ احتلاله مقاطعة عفرين، بل تتكرّر بشكل يومي، حيث ارتكب مجازر عدة، منها المجزرة التي راح ضحيتها ثمانية أطفال ومسنين في عام 2019".

إظهار الصورة الخاطئة

وتابع بالقول: "العدو يحاول دائماً إظهار الشعب الكردي بصورة خاطئة، والإساءة إليه أمام المجتمع الدولي، لدفع الأخير عن القيام بواجبه الإنساني تجاه الكرد".

عصمت خليل أوضح أنه: "لم يبق أحدٌ في غفلة من أمره، بل استيقظت الشعوب وفهمت معنى السياسة التي تمارسها تركيا"، مشيراً إلى التغافل العالمي حيال هذه السياسة "لأن مصالحهم مترابطة ببعضها".

إنشاء لجنة تقصّي الحقائق

ونوّه إلى أن: "جميع المثقفين والسياسيين الكرد نقلوا صوتهم إلى المجتمع الدولي، إلاّ أنه لم يقم بواجبه وهذا محلّ نقد ونقص في عمله الإنساني".

وحثّه عصمت خليل في ختام حديثه على "مراجعة النفس، وإنشاء لجنة تقصّي الحقائق لكشف جرائم الاحتلال التركي"، متسائلاً: "إلى متى ستُشن الهجمات على المدنيين"؟.

(س ر)

ANHA