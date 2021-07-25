​​​​​​​سياسيون: اعتقال ممثلي PYD والإدارة الذاتية في هولير لا يخدم الشعب الكردي

في الـ10 من حزيران الماضي اختطفت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير جهاد حسن وعضوي علاقات الاتحاد الديمقراطي مصطفى خليل ومصطفى عزيز في مطار هولير أثناء استقبالهم لضيوف هنالك، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.

عضو المكتب السياسي في الحزب اليساري الكردي في سوريا حسين العلي قال إن اعتقال ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي وممثل الإدارة الذاتية في هولير لا يخدم مصلحة الشعب الكردي.

وأضاف العلي: "في أي دولة كانت، لا يجوز أن يعتقل سياسي دون سبب لا يمكن اعتقال أي شخص بسبب التعبير عن رأيه، لأن هذا يخالف القوانين والأعراف الدولية"، وأضاف:" إن اعتقال الدبلوماسيين في مطار هولير منذ أكثر من شهر دون توضيح من قبل الجهات المعنية حول سبب اعتقالهم، هو خطف وليس اعتقال".

وطالب العلي حكومة جنوب كردستان بالكشف الفوري عن مصير الدبلوماسيين وتابع قائلاً:" اعتقال الدبلوماسيين له آثار سلبية على الحوار الكردي -الكردي. وضعف أي قوة وجهة سياسية يعني ضعف الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، على حكومة جنوب كردستان إطلاق سراح الدبلوماسيين والعمل من أجل مصلحة الشعب الكردي".

وبدوره قال عضو الهيئة السياسية في حزب السلام الديمقراطي الكردستاني مسلم عباس:" نحن في حزب السلام دائماً ضد اعتقال السياسيين من قبل أي جهة كانت لأنه لا يجب اعتقال أي سياسي، بسبب عدم تطابق رأيه مع رأي الحكومة، رأينا أن حكومة جنوب كردستان قامت باعتقال ممثلي PYDوممثل الإدارة الذاتية في هولير دون الإدلاء بأي تصريح حول مصيرهم".

وأوضح عباس أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب الكردي توحيد الأحزاب الكردية وإعلان كردستان حرة تقوم حكومة جنوب كردستان باعتقال دبلوماسيين يعملون لصالح الشعب الكردي أجمع.

وحمّل عباس في ختام حديثه حكومة جنوب كردستان المسؤولية عن مصير المختطفين مطالباً حكومة إقليم كردستان بإصدار بيان رسمي حول سبب اعتقالهم ومكان تواجدهم.

(ك)

ANHA