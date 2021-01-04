​​​​​​​سياسيون يدعون PDK إلى عدم المشاركة في المؤامرة التي تستهدف وجود الكرد

لا يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK متمسكًا بسياساته المعادية للقضية الكردية، ويشكل جزءًا رئيسًا من مؤامرة تقف وراءها قوى دولية وإقليمية، لإبادة الكرد.

فقد صعّد مسؤولو الحزب من خطابهم، وعملوا على تحشيد القوات في مناطق الدفاع المشروع وعلى الحدود بين روج آفا وباشور كردستان، وهو ما حذّر منه مراقبون للأوضاع من أن يتطور إلى مستويات لا يمكن ضبطها.

وقال عضو إدارة مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني عارف حبش إن "العدو يريد إبادة الشعب الكردي وهذه حقيقة واضحة عبر التاريخ".

وأضاف "يساعدون تركيا في إبادة أنفسهم والتضحية بجزء من كردستان".

وفي إشارة منه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال حبش إن "الذين يسيرون على خطا العدو لا يفرقون بين الأصدقاء والأعداء الذين يحاولون إشعال فتيل حرب أهلية بينهم بهدف إبادتهم".

وأوضح حبش أن "تحركات وتوجهات الحزب الديمقراطي الكردستاني هي إملاءات تركية".

بدورها، رأت عضوة إدارة مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني نصرة درويش، في تحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني "خطأً بحق الشعب الكردي وتخدم مصالح الدولة التركية، ولكن شعبنا في باشور كردستان لا يزال متماسكًا ومتضامنًا بعيدًا عن الصراعات والحروب".

وشددت نصرة على أنه يجب على الحزب الديمقراطي الكردستاني العودة إلى رشده، وقالت "لأن تركيا عبر التاريخ عملت وتعمل على إبادة الشعب الكردي وترتكب المجازر بحقه، وعليه التصرف وفق ما يخدم مصالح الكرد، والاتحاد مع إخوته الكرد وعدم السير على خطا العدو".

وقال الإداري في لجنة الشبيبة في الحزب اليساري الكردي في سوريا جوان تمو "لو عدنا إلى التاريخ سنرى أنه كان للكرد دائمًا نصيب من الحرب الأهلية، وكان الطرف الثاني دائمًا الدولة التركية، التي كانت تثير الفتنة بينهم".

وأكد أن تركيا تمنع بناء كردستان وتثير الفتنة في أجزائها الأربعة، وتابع بالقول "الحزب الديمقراطي الكردستاني بدوره يسير على درب العدو، ويمنع توحيد الصف الكردي، وهو الشيء الذي يخدم مصالحه".

بدورها، طالبت عضوة مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني فريدة حسن "بتوحيد الصف الكردي ومواجهة العدو وعدم معاداة الكرد لبعضهم"، مؤكدة وقوفهم ضد حرب الإخوة.

(م ع/ج)

ANHA