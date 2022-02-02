نُفذت المؤامرة الدولية في الـ 15 من شباط عام 1999، واختطف القائد أوجلان من كينيا بهدف إبعاده عن الشعب وكسر إرادة المرأة في بناء مجتمع حرّ ومنع نشر فكره، لأنه يناهض العبودية وينهي الاضطهاد.

فكر القائد هو الحل لقضايا الشرق الأوسط

بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الـ 23 لاختطاف القائد عبد الله أوجلان، رصدت وكالتنا آراء سياسيين في ريف دير الزور الشرقي الذين أكدوا أن فكر القائد عبد الله أوجلان هو الحل الوحيد لقضايا الشرق الأوسط مطالبين بالحرية الجسدية للقائد.

رئيس تجمّع أبناء البو كمال الديمقراطي، عناد الصالح، قال "إن الهدف من العزلة المفروضة على المفكر عبد الله أوجلان هو قمع حقوق الشعب الكردي والمكونات الأخرى في تركيا وفي عموم المنطقة، وكان اعتقال القائد تلبية لرغبة الحكومات الإقليمية والأنظمة الرأسمالية".

وأوضح عناد الصالح "فكر القائد عبد الله أوجلان خلص الشعوب المضطهدة من ظلام داعش الإرهابي الذي عاث في البلاد الفساد، وحررت فلسفته المرأة فكرياً ومنحتها حقوقها في المجتمع بعد أن كانت مهمشة في السنوات الماضية".

طالب الصالح منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، وأضاف "نضال القائد عبد الله أوجلان يمثل جميع شعوب الشرق الأوسط".

مشروع القائد وحّد شعوب المنطقة

واختتم الصالح حديثه بالقول "مشروع المفكر عبد الله أوجلان وحّد شعوب المنطقة وسيوحد شعوب العالم بأسره، لأن مشروعه لا يقتصر على قومية أو طائفة، بل هو مشروع لجميع الإنسانية، ويجب قبل حلول الذكرى المؤلمة أن يتم الإفراج عن جميع ممثلي النضال والرأي السياسي في كافة أنحاء العالم".

وبدوره، أوضح عضو لجنة العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية بدير الزور أنس المرفوع قائلاً إن "العزلة المفروضة على القائد والمفكر عبد الله أوجلان تأتي ضمن حملة تشنها دولة الاحتلال التركي على الشعوب التي تسعى لنيل حريتها".

يجب محاسبة تركيا

ولفت أنس المرفوع إلى أن " وجود القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي وطريقة اعتقاله غير قانونية ومخالفة للقوانين الدولية وليست أكثر من تعذيب وانتهاك صارخ بحق الإنسانية ويجب أن تتم محاسبة دولة الاحتلال التركي بهذا الصدد".

وأوضح المرفوع "فكر القائد وفلسفته وحزب العمال الكردستاني عملوا على توحيد شعوب المنطقة بكافة مكوناتها، من خلال طرحهم لمشروع إخوة الشعوب "، وطالب " بفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب".

وطالب المرفوع في ختام حديثه "إن إبقاء حزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب يفتح مجالاً واسعاً أمام تركيا لممارسة المزيد من العنف بحق الشعوب المناضلة من أجل حريتها، وهي من أهم الأسباب التي تبرر همجية الدولة التركية".

(خ)

ANHA