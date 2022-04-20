​​​​​​​سياسيون عرب وكرد يرون في استمرار العزلة على القائد إصراراً على النهج الاستبدادي في المنطقة

لم ترد معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار عام 2021 حين جرى اتصال هاتفي بينه وبين شقيقه محمد أوجلان لمدة تقارب الـ 5 دقائق ثم قُطع الاتصال.

بحسب مكتب العصر الحقوقي، رفض 273 طلب قدم من أجل اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان عام 2021.

ورفضت السلطات التركية 71 طلب قدمته أسرة القائد و202 طلب قدمه محامو القائد.

جرت 5 لقاءات مع القائد عبد الله أوجلان خلال آخر 11 عاماً وكان آخر لقاء مع المحامين في شهر آب من عام 2019 وآخر لقاء مع الأسرة في آذار عام 2020، بحسب مكتب العصر الحقوقي.

ويقول السياسي الكردي وعضو الحزب اليساري في سوريا عبد الحميد شيخموس "تحاول تركيا عرقلة كافة حلول قضايا الشرق الأوسط العالقة، وتأزيمها بشتى السبل، لذا تلجأ إلى التضييق على القائد أوجلان الذي يحمل من الأفكار والأطروحات والحلول الكثيرة للأزمات المعاشة، التي تستفيد منها دولة الاحتلال التركي".

وتابع: "مسعاها واضح تسعى إلى حكم المنطقة باستبداد ودكتاتورية وخنق شعوب المنطقة، والاستمرار في توجهها الاستعماري وبنهجها كدولة عثمانية، لذلك دولة الاحتلال التركية تشدد العزلة عليه، وتمنع ذويه من اللقاء به، وكذلك موكليه".

مضيفاً، "مع ظهور فلسفة القائد أوجلان، لاقى تقبلاً كبيراً من قبل شعوب الشرق الأوسط عامةً، نظراً لسلاسة الفكر وتطبيقه، وهذا الذي يدفعنا للتأكيد على أن حرية القائد أوجلان ستؤدي إلى حل كافة الأزمات العالقة في الشرق الأوسط، وحل القضية الكردية بشكل خاص".

بدوره، يؤكد كذلك نائب الأمين العام لحزب المحافظين الديمقراطيين، أكرم محشوش أن أفكار وفلسفة القائد أوجلان نفعت المنطقة على كافة الأصعدة، مشيراً لأهميتها في حل قضايا الشرق الأوسط.

وقال: "استطاع القائد أوجلان من خلال أيديولوجيته تقريب كافة المكونات من بعضها، ولا يمكن حل تلك الأزمات إلا بإطلاق سراح القائد أوجلان من سجن إمرالي".

ودعا عبد الحميد شيخموس وأكرم محشوش شعب المنطقة لتصعيد النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان "لأنه سخّر حياته في السجن من أجل حرية شعوب المنطقة و من الواجب أن يكون لشعوب المنطقة موقفاً داعماً في تحريره جسدياً".

(أ م)

ANHA