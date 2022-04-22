​​​​​​​سياسيون عراقيون يدعون لعدم السكوت عن الهجمات التركية ويطالبون الأخيرة باحترام حسن الجوار

يواصل الاحتلال التركي منذ السابع عشر من الشهر الجاري بتنفيذه هجمات على قوات الكريلا في مناطق بجنوب كردستان بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتتوالى ردود الفعل الغاضبة والرافضة لتلك الهجمات من الأوساط العراقية، مطالبين تركيا باحترام سيادة العراق.

وفي هذا السياق، ندد رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، بالتدخل العسكري التركي ووصفه بالأمر الخطير، مؤكداً إنه "لا ينبغي السكوت عنه".

وأضاف إياد علاوي في تغريدة على منصة تويتر، "موقفنا مبدئي وثابت من ضرورة منع استخدام الأراضي العراقية كمنطلقٍ للاعتداء على أراضي دول الجوار".

ودعا علاوي، إلى "إطلاق حوار ثنائي وبحضور ممثلين عن حكومة إقليم كردستان لحسم هذا الملف وملف المياه وبما يحفظ سيادة العراق ومصلحته العليا".

ومن جانبه، دعا وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، دول الجوار إلى "الابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائيَّة الودية".

وكانت قد استنكرت رئاسة العراق، الهجمات التركية على جنوب كردستان، ووصفتها بأنها خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي، مشيرة إلى "أن تكرار هذه الهجمات غير مقبول".

كما كان قد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أن الحكومة ترفض رفضاً قاطعاً وتندد بالهجمات التركية، فيما أكد رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر "أن بلاده دولة ذات سيادة كاملة"، محذراً من أن "العراق لن يسكت في حال تكرر الهجوم التركي" على جنوب كردستان.

وبقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من الأصوات النادرة في العراق التي لم توضح موقفها من هجمات الإبادة التي تشنها تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان.

(ش ع)