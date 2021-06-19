​​​​​​​سياسيات : القائد عمل على تحرير المرأة من مقصلة العبودية

تستمر الدولة التركية في فرض العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي منذ اعتقاله في الـ 15 من شباط عام 1999 بمؤامرة دولية، وتمنع محاميه وعائلته من زيارته، فيما تتصاعد ردود الفعل المناهضة للعزلة، وبشكل خاص المرأة التي ربط القائد حريتها بحرية المجتمع.

ووضع القائد تحرير المرأة ودعمها للتخلص من الفكر السلطوي في قائمة أولوياته، الذي لطالما قيّدها، وذكر ذلك في العديد من المحاضرات والندوات واللقاءات التي قام بعقدها، وشدد على أهمية انخراط المرأة في كافة المجالات، ولعل ذلك ما برز من خلال المرافعات والكتب التي نشرها.

وبهذا الصدد، نوّهت عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، خولة العيسى لوكالتنا، إلى "أن المؤامرة الدولية التي حيكت على القائد عبد الله أوجلان من قبل الدول والسلطات الرأسمالية، هدفها الأساس هو حبس فكر وفلسفه القائد عن الشعوب، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتفكيك المجتمعات عن بعضها".

وتابعت خولة حديثها، بأن العزلة المشددة والمؤامرة الدولية التي حيكت على القائد أوجلان ليست إلا بمسعى لضرب وتفكيك الوحدة التي تحققت بين الشعوب والمكونات في شمال وشرق سوريا بفكر القائد، وقالت: "الدولة التركية تتواطأ مع الدول الأخرى وبشكل خاص الدولة السورية ضد شعوب شمال وشرق سوريا، لأن نجاح الإدارة الذاتية وتحرير المرأة ضد مصالح الدول العظمى".

'المرأة قادرة على تحقيق حريتها بنضالها ومقاومتها'

ومضت في حديثها قائلة: "تحررت المرأة من قيود العادات والتقاليد العشائرية بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، والمرأة العربية عانت الكثير في ظل وجود مرتزقة داعش في المنطقة نتيجة الممارسات التي مورست بحقها والقضاء على كامل حقوقها، ولكن بفكر وفلسفة القائد أوجلان استطاعت المرأة تحرير نفسها ومنطقتها من مرتزقة داعش".

وأشارت خولة إلى أن القائد أوجلان دعم المرأة في كافة مرافعاته ومجلداته، وأوضح أن تحرير المجتمع يبدأ أولًا من خلاص المرأة لنفسها، وأن المرأة ذات إرادة وعزيمة وهي قادرة على تحقيق حريتها بنضالها ومقاومتها، وقالت: "نحن نساء شمال وشرق سوريا نقتدي بفكر القائد وفلسفته الذي ميّز المرأة وأعطاها المكانة التي تستحقها إلى أن وصلت إلى مرحلة الاستقلال ولعب دور ريادي في كافة مجالات الحياة".

ويقول القائد عبد الله أوجلان في مجلده الخامس "إن تعريف المرأة وتحديد دورها في الحياة الاجتماعية شرط أساس من أجل حياة سديدة، وأن من المهم فهم مصطلح المرأة كوجود".

وأوضحت خولة أن رسالة القائد عبد الله أوجلان للشعوب والمرأة بشكل خاص اليوم تتحقق على أرض شمال وشرق سوريا، مؤكدة أن تركيا لن تستطيع حبس وخنق فكره في سجن إمرالي.

من جانبها، أكدت عضوة مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM )، تاز باشا، أن فلسفة القائد أوجلان هي فلسفة حرية المرأة، وقالت: "القائد أوجلان هو الذي أكد وأعطى أهمية لتنظيم المرأة نفسها بنفسها للوصول إلى حريتها".

'على المرأة أن تخرج نفسها من كونها تابعة مملوكة'

فيما يشدد القائد عبد الله أوجلان عبر مجلّده على ضرورة التخلي كليًّا عن المفهوم التملكي بشأن المرأة، وأن تكون المرأة قائمة بذاتها ولذاتها فقط، بل وعليها الإدراك يقينًا أنها بلا صاحب وأنها بالذات صاحبة ذاتها، وأن الشرط الأول للثورية والنضالية هي أن تخرج المرأة نفسها من كونها تابعة مملوكة.

'المرأة تكتب الآن تاريخها بيدها'

وبيّنت تاز أن المرأة في شمال وشرق سوريا لعبت دورًا مهمًّا في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية وأصبحت مثالًا يحتذى به في العالم، وأنها بقوتها وإرادتها المستمدة من فكر القائد أوجلان استطاعت القضاء على مرتزقة داعش، وأضافت: "المرأة تكتب الآن تاريخها بيدها بفضل القائد أوجلان وفلسفته".

'العزلة على القائد ...عزلة على الشعوب التواقة إلى الحرية'

وأوضحت تاز أن المرأة التي طبقت أقوال القائد أوجلان استطاعت إثبات نفسها في الاجتماعات والمؤسسات العالمية لمطالبة حقوق كافة الشعوب والمكونات وليست فقط حقوق المرأة، معتبرة هذه الخطوة "بالمهمة للمرأة"، وقالت: "القائد عبد الله أوجلان يسعى إلى تحقيق مجتمع حر بأكمله، ولكن هذا الفكر لا يندرج في مصلحة الدول السلطوية، لذا تفرض عزلة مشددة على القائد".

وتابعت "العزلة المفروضة على القائد تعتبر عزلة على كافة الشعوب التواقة إلى الحرية، لذا على المرأة في شمال وشرق سوريا الاستمرار في السعي والنضال على مبدأ القائد أوجلان إلى حين وصول كافة النساء في العالم إلى حريتهن".

( آ د)

ANHA