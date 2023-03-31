​​​​​​​سياسي: شعلة شهداء مجزرة جندريسة استمرار للمقاومة الكردية

في 18 آذار 2018، حطّم المرتزقة السوريون إلى جانب الاحتلال التركي تمثال كاوا الحداد رمز نوروز وسط مدينة عفرين إبان احتلالها؛ وفي الشهر نفسه بعد 5 أعوام، شهدت ناحية جندريسة في المقاطعة المحتلة مجزرة وحشية بسبب إيقاد شعلة نوروز في ناحية جندريسة بعفرين المحتلة.

وتتوالى ردود الفعل المنددة بمجزرة جندريسة التي راح ضحيتها 4 مواطنين كرد عشية نوروز في جندريسة المحتلة على يد مرتزقة دولة الاحتلال التركي.

وفي إطار ذلك قال عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد خوجة، لوكالتنا "أكد شهداء مجزرة جندريسة بالنار التي أوقدوها أن نوروز هو استمرار المقاومة الكردية وعدم الرضوخ للاحتلال التركي، على الرغم من المحاولات الساعية لإخماد شعلة نوروز منذ مئات السنين".

مضيفاً "ما يسمى بالائتلاف والمجلس الوطني الكردي هما المسؤولان عن إراقة دماء الشعب الكردي هناك، لسنوات عديدة كانا يرددان بأنهما سيحرران عفرين من حزب الاتحاد الديمقراطي، ما هي النتيجة اليوم، إنهما يمارسان التطهير العرقي ضد الكرد الأصليين في عفرين ويتم تدمير الشجر والحجر وكل شيء، إنهما عبارة عن مجموعات إجرامية".

وعن المسؤولين عن المجزرة قال خوجة "روّج ما يسمى الائتلاف والمجموعات المرتزقة التابعة له؛ أنهم سيغيرون واقع المناطق التي يدخلونها إلى الأفضل تحت مسمى الثورة؛ لكن ما نشاهده اليوم هو واقع دموي ووحشي في المناطق التي يحتلونها؛ فكل من يعيش فيها معرض للموت والخطف السلب والنهب ولجميع الأعمال الإجرامية في ظل انتشار مرتزقة دولة الاحتلال التركي. لكن شعب المنطقة بات على يقين تام بالطريق الذي يسلكه الائتلاف والمجلس الوطني الكردي".

وبخصوص عمليات التغيير الديمغرافي المستمرة، قال أحمد خوجة "إلى جانب عمليات الإبادة بحق الكرد هناك دول تساعد في عملية التغيير الديمغرافي (قطر والكويت) تحت مسميات المساعدات الإنسانية يحاولون اقتلاع جذور السكان الأصليين من عفرين المحتلة".

(ن ك/د)

ANHA