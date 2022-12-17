​​​​​​​سياسي: شعب شمال وشرق سوريا أثبت صموده وأفشل المخططات التركية

في وقت سعت دولة الاحتلال التركي من هجماتها الأخيرة على شمال وشرق إلى إفراغ المنطقة من سكانها تمهيداً لاحتلالها، أبدى شعب المنطقة بجميع مكوناته مقاومة كبيرة في وجه دولة الاحتلال.

وأشاد الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات بكر حج عيسى بدور مكونات شمال وشرق في إفشال هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، وقال: " المكونات في شمال وشرق سوريا، أثبتت نفسها اليوم لكل العالم؛ بأنها شعب صنديد مقاوم لا يقهر".

وتابع حج عيسى في السياق ذاته بالقول"فشعب المنطقة أثبت مرة أخرى أنه صامد متمسك بأرضه مهما شددت دولة الاحتلال من هجماتها؛ وهذا ما شهدناه في الأيام الماضية خلال القصف التركي، إذ تمسك المواطنون بمنازلهم، وهذا انتصار كبير".

(ن ك/د)

ANHA