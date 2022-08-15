​​​​​​​سياسي تركماني: لغة المصالح تفرض الصمت على التوغل التركي شمال العراق

وقال السياسي التركماني سمير أوغلو، إن "لغة المصالح تفرض على قوى وأحزاب وتيارات وحتى شخصيات الصمت على التوغل التركي في شمال العراق رغم اداركهم بأنه احتلال، يحاول التهام مناطق واسعة وفرض سياسة الأمر الواقع بذريعة مواجهة حزب العمال الكردستاني”. وفق حديثه لوكالة المعلومة.

وأوضح أوغلو، إن "أنقرة تمتلك 7 آلاف جندي منتشرين في 100 موقع بينها 3 قواعد عسكرية مع أسراب من طائرات مروحية ودروع"، منوهاً إلى أن "التوغل زادت وتيرته بعد 2014 بنسبة كبيرة جداً وهي تقترب من حدود الموصل وكركوك بشكل مباشر".

وأشار إلى أن "أكثر من 10 آلاف أسر تضررت في كردستان من التوغل التركي المستمر منذ عقدين دون أي توقف".

(ل د)