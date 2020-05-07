​​​​​​​سياسي ليبي: قوات الوفاق والمرتزقة تلقوا هزيمة على الرغم من الدعم التركي الكبير

وقال "العبيدي" في تصريح خاص لوكالة أنباء هاوار "إن الجيش الليبي كبد ميليشيا أردوغان خسائر بعشرات القتلى ومئات الجرحى وخسائر في الآليات، لافتاً إلى أن الإيجاز العسكري الليبي، أكد مقتل 40 وجرح 170 مليشياوي ومرتزق سوري وتركي".

وأشار الأكاديمي والسياسي الليبي، إلى "أن خسائر عملاء وميليشيات أردوغان أصبحت حرب استنزاف يقودها الجيش بعد أن جرهم إلى الصحراء، وفرّت الميليشيات مولية الأدبار، مما يؤكد بسالة الجيش الليبي وعدالة قضيته أمام مغامرات أردوغان لاحتلال ليبيا التي يعدّها السلطان العثماني المعتوه إرث أجداده بينما هو وأجداده لا يختلفون عن أي غازِ دحره الليبيون فكانت مقابرهم في ليبيا عبر التاريخ شاهدة على هزائمهم".

ولفت العبيدي إلى "أن الحرب في الصحراء أي قاعدة الوطية تعدّ حرب استنزاف لا يتقنها إلا العسكريون أما الميليشيات فستلاحقها الهزيمة تلو الأخرى، وهذا ما حدث للهجوم العاشر الفاشل على قاعدة الوطية".

وشنت قوات حكومة الوفاق الليبية بدعم من تركيا والمرتزقة السوريين هجوماً على قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس، وذلك على الرغم من الدعوات الدولية لإيقاف القتال, إلا أن حكومة الوفاق رفضت هذه الدعوات.

(ي ح)