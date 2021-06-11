​​​​​​​سياسي فلسطيني يكشف أسباب اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة

وبحسب المصادر، فإن التأجيل جاء لأسباب تتعلق بعدم وضع خطوط عريضة للمباحثات بين فتح وحماس، عدا عن رفض كل طرف منهما تقديم تنازلات، وهو ما دفع القاهرة، بحسب المصادر إلى تعليق الاجتماعات حتى إشعار آخر حتى يتم التوافق على الملفات العالقة، لا سيما أن القاهرة حاولت تقريب وجهات النظر بين وفدي حماس وفتح قبل موعد الاجتماعات إلا أن الطرفين يتمسكان بوجهات نظرهما فيما يتعلق بعدد من النقاط في الملفات العالقة.

وكشف الدكتور عماد عمر، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، قائلًا إن قضية الإعمار سبب رئيس في تأجيل حوارات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية حيث تتحفظ حركة حماس على دور السلطة الفلسطينية من خلال حكومة وحدة وطنية مكلفة وتتمسك بضرورة إجراء الانتخابات العامة والذهاب الى حكومة من خلال ما تفرزه تلك الانتخابات.

وأشار "عمر" في تصريح خاص لوكالتنا إلى أن حركة فتح تتحفظ على حضور ثلاث فصائل فلسطينية لجلسات الحوار، لافتًا إلى أن هذه التباينات دعت القيادة المصرية إلى إلغاء جلسات الحوار والاكتفاء بالوساطة بمفاوضات صفقة الأسرى بين إسرائيل ووفد حماس من قيادة القسام الموجودين في القاهرة.

فيما قالت مصادر مصرية، إن وفد حماس في القاهرة متمسك برفض إشراف السلطة الفلسطينية على إعادة إعمار غزة.

وأضافت المصادر أن وفد حركة "فتح" اعترض على مطالب "حماس" بالحصول على حصة مساوية لها في هيكل منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما رأت معه القاهرة عدم جدوى عقد اجتماعات لن ينتج عنها أي توصيات أو نتائج ملموسة.

(ي ح)