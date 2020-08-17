​​​​​​​سياسي عراقي: الكاظمي استقبل قائد فيلق القدس الإيراني قبل سفره إلى واشنطن

وقال السياسي العراقي عزت الشابندر، إن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، استقبل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني قبل سفره إلى واشنطن.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "في الوقت الذي لم تتوقف فيه صواريخ الكاتيوشا على القوات الأمريكية الموجودة في معسكر التاجي ليلة أمس، والمنطقة الخضراء مساء اليوم، استقبل السيد الكاظمي ضيفه السيد قاآني".

وأضاف أن "الكاظمي استمع إلى رسائل (قاآني) الناعمة قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه ترامب في العشرين من الشهر الحالي".

​وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، مؤخرًا، إن "الكاظمي سيجري زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة على رأس وفد حكومي، بناء على دعوة رسمية، وسيلتقي مع ترامب على هامش الزيارة، في 20 أغسطس/ آب الجاري".

(ي ح)