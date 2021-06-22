​​​​​​​سوزدار أحمد: محطة علوك تعمل إعلاميّاً وليس عمليّاً

محطة مياه علوك ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لمدينة الحسكة، وناحية تل تمر، والمناطق الجنوبية من الحسكة، كالهول، العريشة، الشدادي ومركدة، بالإضافة إلى المخيمات الموجودة ضمن المنطقة، كمخيم العريشة، الهول، واشوكاني وسري كانيه، حيث يبلغ عدد السكان الذين يعتمدون على تأمين مياه الشرب من هذه المحطة أكثر من مليون نسمة.

"محطة علوك تعمل إعلامياً فقط وليس عملياً"

الرئاسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة سوزدار أحمد، خلال لقاء مع وكالتنا، أوضحت بأنّ أزمة المياه في المدينة، مازالت مستمرة، نتيجة سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته على محطة علوك، وقطع ضخ المياه بين الحين والآخر. مشيرةً: " الاحتلال ومرتزقته يقومون بتشغيل المحطة إعلامياً فقط، وليس عملياً، لأن المحطة تعمل، ولكن لا يصلنا الوارد المائي منها".

وبينت سوزدار، أن الطاقة الإنتاجية لمحطة علوك في الساعة تتجاوز 6000م مكعب، ولكننا نستقبل في اليوم كاملاً الـ6000 م مكعب فقط، ونحتاج إلى 4 أو 5 أيام من أجل ملء الخزان الرئيس في محطة الحمة، الذي تبلغ سعته 30 ألف متر مكعب.

منوهةً:" لذلك كل 20 يوماً يحصل قطاع من قطاعات الحسكة الخمسة على بعض قطرات من المياه كون المياه الموجودة في الخزان قليلة جداً ولا تكفي حاجة المدينة، وخاصةً نحن في فصل الصيف وتزداد حاجة الأهالي للمياه".

ولحل الأزمة الخانقة لمدينة الحسكة ونواحيها، تدخلت عدة جهات ومنظمات إنسانية من أجل إعادة ضخ المياه, منها القوات الروسية باعتبارها الضامن للاتفاقات التي جرت بين الجانبين التركي وقوات سوريا الديمقراطية، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب عدم جديتها في حل هذه المسألة.

وتابعت سوزدار حديثها، حول مناشدتهم للمنظمات الدولية، لتقديم المساعدة لمديرية المياه وتوزيع المياه على الأحياء والكومينات عن طريق الصهاريج، ليكون الحل الوحيد لتخفيف العبء عن الأهالي خلال فصل الصيف، فقالت: " لقد تمت تلبية طلبنا من قبل بعض المنظمات وسوف يباشرون خلال الأيام القليلة القادمة".

وتتكرر مناشدات مديرية المياه وأهالي مدينة الحسكة، للمنظمات الدولية وحقوق الإنسان والتحالف الدولي والضامن الروسي والقوى الفاعلة على أرض الواقع، لتحييد محطة علوك وضخ المياه إلى المدينة، وأكدت سوزدار أحمد في ختام حديثها: " خلال زيارة المنظمات قمنا بعدة جولات على المحطات الرئيسة في المدينة، ليتأكّدوا من واقع المياه، ولكن حتى الآن لا توجد أي استجابة من أي جهة كانت، لتقوم بالضغط على الاحتلال التركي من أجل إعادة تشغيل محطة علوك بشكل يلبي احتياجات مدينة الحسكة".

ANHA