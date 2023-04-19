​​​​​​​سوزدار أفيستا تهنئ الإيزيديين بالأربعاء الأحمر

يحتفل المجتمع الإيزيدي، اليوم، بيوم الأربعاء الأحمر، وبهذه المناسبة وجّهت عضوة مجلس الرئاسة العامة لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، سوزدار أفيستا، رسالة صوتية إلى المحتفلين في شنكال.

وجاء في رسالتها "أهنئ المجتمع الإيزيدي بأكمله بيوم الأربعاء الأحمر، ورسالة الربيع وجمال العام، أستذكر بكل احترام كل شهداء النضال من أجل الحرية وإيزيدخان في شخصية القائد بير جكو وآكر جفري وشرزاد. سنحقق أحلامهم، بإيزيدخان حر وديمقراطي.

أهنئ جميع عوائل الشهداء بهذا العيد، مبروك لكل شعب كردستان والقائد آبو. في هذا العام، اجتمع يوم الأربعاء الأحمر ورمضان، وهو أمر ذو قيمة كبيرة. يستقبل شعبنا العيدين معاً، كما أهنئ العالم الإسلامي، رسالة تكاتف الشعوب هي الأعياد.

عشية هذه الأعياد، تم الكشف عن رمز وحدة الشعب في المؤتمر الخامس لمجلس الإدارة الذاتية لشنكال، كان المؤتمر ناجحاً تم اختتامه على وعد المقاومة، أحيي جميع العمال والقادة الذين حافظوا على هذه الروح لمدة 8 سنوات ضد جميع الهجمات الخارجية والداخلية ووصلوا بها إلى يومنا هذا.

أهنئ الإدارة الجديدة للمجلس، مجلس الإدارة الذي تم انتخابه في المؤتمر الخامس، وأتمنى لهم التوفيق في عملهم. أنا متأكدة من أنه بدعم من جميع أفراد شعبنا في إيزيدخان وفي الخارج، سوف يتخذون خطوة جديدة ناجحة إلى الأمام. في مثل هذا الوقت المهم، يعد تنظيم النفس، وإعداده للوقت قيمة فريدة.

اليوم، نشهد هجمات مختلفة على مجتمعنا من عدة جهات. إنهم يروجون للتجسس في المجتمع، ويريدون إبادة هذا المجتمع بمساعدة بعض القوى الخارجية، وخاصة عائلة ميران في شخص حازم. أدعو المجلس الروحاني، وخاصة بابا شيخ، أن يحذروا من هذه الألاعيب. إذا كان المجلس الروحاني الإيزيدي عاماً، فيجب عليه حماية مصالح المجتمع الإيزيدي. بابا الشيخ هو والد كل الإيزيديين وليس لحزب أو طرف.

اليوم، نرى أنه مع هذه الألاعيب، يظهرون مرة أخرى أنهم يريدون الاستيلاء على إرادة الإيزديين في شيخان، وفي لالشا نوراني. لا ينبغي لأحد أن يقع في هذه الألاعيب.

أدعو حازم بك أيضاً، لئلا يخطئ. عليه ترك هذه الأشياء التي يعمل عليها، مصالح الأحزاب السياسية الصغيرة الضيقة مثل الديمقراطي الكردستاني، التي أحدثت الإبادة الأخيرة، يجب أن تشاهدوا هذه المؤامرات ويجب أن يكرروها.

إنهم يريدون تدمير هذه الإرادة المقدسة والقيمة التي ظهرت في إيزيدخان، الإبادة الجماعية والمجازر التي ارتُكبت بحق الإيزديين، التي اعترفت 12 بلد بأنها إبادة جماعية، هناك بعض الدول تريد معارضة هذا الاعتراف عن طريق الأحزاب السياسية.

البيان الذي صدر من شنكال كان مباركاً، يجب أن يستيقظوا، أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يبتعد مجتمعنا، وخاصة المتدينون في شنكال، وإيزيدخان، عن هذه الألاعيب بعد الآن وتعزيز تضامنهم.

كما تعلمون إننا نمر بمرحلة تاريخية للغاية، شهر نيسان مليء بالقيم المقدسة من البداية إلى النهاية. كان الرابع من نيسان عيد ميلاد القائد آبو وفي شخصه، عيد ميلاد جميع الناس والثقافات والمعتقدات التي تعيش على جذورهم.

لقد قام القائد آبو بعمله أمام جميع الشعوب، وقام بعمل رائع من أجل مجتمعنا الإيزيدي. في عيد يزدا عام 1998، رسالة التهنئة للقائد آبو يقول ما يلي: “أنا ملك لكم أكثر من أي شخص آخر، أنا ابنكم، أنا في خدمتكم"، رأى القائد آبو نفسه عامل من أجل حرية المجتمع، وحرية المرأة، وهو يناضل من أجلها.

القائد آبو يمر اليوم، في عزلة شديدة، أكثر من أي شخص آخر، يقع على عاتق المجتمع الإيزيدي مسؤولية قيادة الحركة من أجل الحرية الجسدية للقائد آبو في جميع مجالات الحياة "حان وقت الحرية"، يجب تكثيف النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. أصبح أفكار القائد آبو وفلسفته اليوم أساس الوحدة والتكاتف وإعادة البناء الذاتي في المجتمع الإيزيدي.

لولا هذا الخط من الحرية اليوم، لكان شعبنا يواجه الموت الآن. قال القائد آبو إن الإيزيدية القديمة التي حملت الثقافة واللغة الكردية حتى اليوم، تواجه الجفاف أيضاً. أضافت أفكار القائد آبو وفلسفته روحاً جديدة إلى الإيزيدية الذي كان على وشك الموت، وأعاد تنشيط وتجديد الإيزيدية وقيمته. مجتمعنا الإيزيدي ليس كما كان عليه من قبل. لديها تنظيم وحماية ومشروع.

تقود نساء إيزيدخان هذا. أولئك الذين عانوا كثيراً، والذين مروا بكل المجازر، ما زال 3000 امرأة وطفل في الأسر. لقد صنعت المرأة الإيزيدية الآن إرادة كبيرة لنفسها، وتقود الفتيات الصغيرات ذلك. أمهاتنا يقاتلن بمقاومتهن. قام شبان إيزيدخان بتنظيم أنفسهم وحمايتهم من جميع الهجمات منذ 8 سنوات، ووحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة – شنكال، وأسايش إيزيدخان تحت شعار "دافع عن نفسك من الإبادة".

من الآن فصاعداً، نحن على يقين من أن الشباب سيقودون المشروع الديمقراطي والحر. ظهرت ديناميكية الشباب ولون المرأة في المؤتمر الخامس لمجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال.

في هذه المرحلة، من المهم تطوير النظام ورفع مستوى النضال بحماس ووحدة كبيرين. بمناسبة يوم الأربعاء الأحمر، أردنا أن ننقل رسالة العيد إليكم في هذا اليوم من الانتصار. العيد الكبير سيكون 14 مايو. تجري انتخابات في شمال كردستان وتركيا في 14 مايو. الطغاة في السلطة، الفاشيون الذين كانوا يلقون بالقنابل والصواريخ على إيزيدخان على مدى السنوات الثماني الماضية، قادوا مرتزقة داعش نحو شنكال أيضاً.

الآن، مع النضال الكبير للكريلا من أجل الحرية الذين قاتلوا في الجبال الحرة خاصة في السنوات الـ 8 الماضية، فإن مقاومة عام 2022 التي أصبحت رمزاً للجميع في زاب ومتينا وآفاشين، حالت دون الهزيمة.

الآن يعيش جميع سكان المنطقة في هذا العيد، في 14 مايو يمكنك التصويت في أي منطقة، يمكنك أن تخدم مع نضالك، لدينا دعوة إلى شعبنا الإيزيدي لتولي زمام المبادرة في هذه العملية. في 14 مايو، شاركوا في مهرجان الديمقراطية والحرية الكبير، مهرجان الشعب، بصوتكم ولونكم.

في هذه المناسبة، أعبر بثقة كبيرة بأنكم، وخاصة في إيزيدخان وفي الخارج، هذا العام، في الذكرى المئوية لمعاهدة لوزان، وهي اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي، سترفعون من مستوى نضالكم، حتى نتمكن من ذلك، يجب العمل معاً.

يمكن كسر هذه الاتفاقية وإلقائها في مزبلة التاريخ. على هذا الأساس، أهنئ يوم الأربعاء الأحمر، جمال الربيع، الابتسامة على شفاه الأطفال، اليوم الجديد، اليوم المقدس للمجتمع الإيزيدي بأسره، لشعبنا بأسره، لقائد الحرية القائد آبو. لجميع المقاتلين والمقاومين. أتمنى النجاح في مسيرة الحرية والديمقراطية والمساواة".

(ي م)