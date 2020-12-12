​​​​​​​سويسرا تجمّد الأصول المالية لرئيس بيلاروسيا

وقالت الحكومة السويسرية إن لوكاشينكو وابنه فيكتور من بين 15 شخصًا لن يُسمح لهم بدخول سويسرا أو السفر عبرها، وأضافت إن "هناك مزاعم تفيد بأنهم مسؤولون عن استخدام العنف والاعتقالات التعسفية".

وتابعت: "سويسرا قلقة للغاية بسبب التوتر المستمر، وتدعو إلى الحوار بين حكومة روسيا البيضاء والمجتمع المدني"، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين تعسفيًّا والتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن.

وخرجت المعارضة البيلاروسية في تظاهرات احتجاجية منذ آب/ أغسطس الماضي، مطالبة باستقالة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، موجهة الاتهام إليه بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لتمديد فترة حكمه المستمرة منذ 26 عامًا، وهو ما ينفيه لوكاشينكو ويرفض الاستقالة.

يشار إلى أن أوروبا تهدد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بفرض عقوبات، وسبق أن فرضت العقوبات على 40 مسؤولًا بينهم وزير الداخلية ومساعده المتهمين في التورط بقمع التظاهرات وتزوير الانتخابات الرئاسية في 9 آب/أغسطس التي لا يعترف الأوروبيون بنتائجها.

(س ر)