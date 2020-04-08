​​​​​​​صوت أمريكا: دعوات الإغلاق الكامل في تركيا تزداد مع ازدياد تفشي الوباء

وقالت وكالة صوت أمريكا في تقرير لها إن إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إبقاء المصانع والشركات مفتوحة خلال جائحة الفيروس التاجي يثير الدهشة بين النقاد الذين يقولون إن هذه الخطوة دليل على إفلاس الدولة التركية.

وقاوم أردوغان مطالب المعارضة بفرض إغلاق على الصعيد الوطني، قائلاً إن عجلات الاقتصاد التركي بحاجة إلى الاستمرار في الدوران وعلى هذا الأساس فرضت الحكومة حظر التجوال الجزئي فقط على المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، وأقل من 20 عاماً.

وقد شهدت تركيا، التي تصارع بالفعل تباطواً اقتصادياً حاداً قبل الوباء، انخفاضاً كبيراً لليرة منذ أغسطس/آب 2018.

ويصر رئيس بلدية اسطنبول المعارض على ضرورة فرض حظر تجوال صارم على اسطنبول، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في تركيا، والتي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، والتي تضم غالبية حالات COVID-19 في البلاد.

ويقول إمام أوغلو إن اسطنبول هي الآن الخطوط الأمامية لمعركة تركيا ضد الفيروس، لكنه يخشى أن يكون قد ضاع الكثير من الوقت لكبح جماح هذه الجائحة.

وقال المحلل في مركز أبحاث «غلوبال سورس» أتيلا يسيلادا" إن تكلفة إغلاق أكبر مدينة في تركيا قد تكون باهظة الثمن، وقد تصل إلى درجة أن الحكومة غير قادرة على تحمل كل هذه التكلفة".

وأضاف يسيلادا "لم تعد عائدات الضرائب تأتي، وأنت تغلق الصناعات التي يحتمل أن يكون لديها 4 و 5 ملايين عامل، حتى لو لم يفرضه القانون، فإن الأخلاق والحكم الجيد ستملي بأنك تدفع نوعاً من التعويض لهؤلاء الأشخاص حتى لا يتضوروا جوعاً أو يحتجون في الشوارع وتخرج الأمور عن السيطرة".

وبيّن يسيلادا أن المناشدة التي أطلقها أردوغان الأسبوع الماضي للحصول على تبرعات للمساعدة في دعم أشد المتضررين من الوباء يشير أيضاَ إلى النقص في التمويل الحكومي.

ومن جانبه قال أحد اصحاب المتاجر في اسطنبول يدعى بوراك "أعتقد أن حكومتنا وقعت أيضاً في وضع صعب مالياً، لهذا أعتقد أنها سوف تمدد تأجيل الإغلاق بقدر ما تستطيع، لكسب الوقت".

وقال بوراك إن الاقتصاد كان ضعيفاً بالأساس قبل الوباء.

(م ش)