​​​​​​​صوت المرأة الشابة: فرقة الشهيدة ألفتريا

تأسست فرقة الشهيدة ألفتريا للموسيقى في شباط عام 2021 في مدينة ديرك التابعة لإقليم الجزيرة. الفرقة التي تضم 8 شابات تعمل تحت مظلة حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في شمال وشرق سوريا.

عضوات الفرقة الموسيقية نشأن في أسر تعشق الموسيقى والفن، لذلك بدأن بممارسة هذا الفن منذ طفولتهن. عندما انضممن إلى نشاطات الهلال الذهبي. وبعد تأسيس الفرقة، انتقلت مسيرتهن من الهواية إلى الاحتراف.

وخلال أكثر من عامين متواصلين، أتقنَّ العزف على العديد من الآلات الموسيقية مثل الطنبور والغيتار والدف والطبل، وتلقَّين تدريبات على الأداء والغناء، ومما ساهم في إغناء هذا التدريب وبث الحياة فيه هو أداء الأغاني التراثية والأغاني الحديثة. لقد جمعن حتى الآن نحو 40 أغنية تراثية للعديد من الفنانين الكرد من أمثال عيششان وآرام تيكران وغيرهم، وتؤدين هذه الأغاني في الحفلات والبرامج والفعاليات الشعبية.

بالإضافة إلى جمع الأغاني الشعبية، عملت فرقة ألفتريا أيضاً على كتابة كلمات الأغاني وتلحينها وأنتجن أغنيتين حتى الآن. الأغنية الأولى حملت اسم " Xeml û Xêza Kurdistanê " وتتحدث عن جمال كردستان. أما الأغنية الثانية فهي " Gurzê Gerîla" وتدور حول مقاومة مقاتلي حرية كردستان.

’شاركت الفرقة في مهرجان أوركيش للغناء والموسيقا‘

شاركت فرقة الشهيد ألفتيريا في مهرجان موسيقي كبير لأول مرة يوم 11 أيار المنصرم، وقدمت نتاجها الفني. وقدمت الفرقة أغنيتين من إنتاجها، وكذلك أغنية تراثية شعبية، خلال فعاليات مهرجان أوركيش الثاني للموسيقى الذي أقيم في مدينة قامشلو.

وتحدث عدد من عضوات الفرقة لوكالتنا، عن هدفهن وطموحاتهن من المشاركة في فرقة الشهيدة ألفتريا.

سورية مصطفى، عضوة في فرقة الشهيدة ألفتريا، قالت إنها تهتم بالموسيقا والغناء منذ طفولتها، وساهمت في تأسيس فرقة الشهيدة ألفتريا. وتضيف إنها تعلمت الغناء من والديها اللذين يمتهنان الغناء، لذلك فإنها عاشت في وسط فني ومارست الغناء والموسيقا منذ طفولتها.

ونوهت إلى أن أنهن يسعين من خلال الغناء إلى التعبير عن معاناة المرأة ومقاومة المقاتلين، وأضافت عن الموضوع: "أردنا التعبير عن مقاومة مقاتلات وحدات المرأة الحرة - ستار بأغنيتنا التي حملت عنوانGurzê Gueril"".

’نستمد إلهامنا من مقاومة الكريلا‘

أما ونسا محمد، وهي عضوة في الفرقة أيضاً، ويهتم والداها بالمسرح، فتحدثت عن مسيرة مشاركتها في النشاطات الفنية تحت مظلة الهلال الذهبي. تقول ونسا إنها انضمت إلى هذه النشاطات منذ 3 أعوام. وشاركت في فرقة الشهيدة ألفتريا بعد تأسيسها، ونوهت ونسا أيضاً إلى أنها تسعى إلى تعلّم العزف على الآلات الموسيقية وكذلك تعلّم الغناء لتصبح فنانة معروفة. كما تؤكد أن مصدر إلهامهن في النشاطات الفنية هي مقاومة مقاتلي الكريلا".

هندية طاهر، أيضاً تهتم بالموسيقا والغناء منذ طفولتها، وفيما بعد انضمت إلى فرقة الشهيدة ألفتريا. وهي تعزف على الغيتار وعلى آلة الدف، وتقول عن ذلك: "هدفنا إيصال صمت النساء إلى شعبنا من خلال الموسيقا".

(ك)

ANHA