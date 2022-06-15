أطلقت ناشطات وفاعلات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الـ 4 من شهر حزيران/ يونيو الجاري، مبادرة "نون لحرية أوجلان"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وللحديث عن أهمية إطلاق هذه المبادرة، والشخصيات النسائية المشاركة فيها، ونظرتهن للقائد عبد الله أوجلان، وسبل تحقيق أهداف المبادرة، وكذلك مدى تأثيرها لإحداث تغيير وخطو خطوات فعلية نحو تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان؛ تستضيف وكالتنا المنسقة والناطقة باسم المبادرة، سوسن شومان، خلال برنامج خاص، تبثه وكالتنا مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 19:00بتوقيت مدينة قامشلو.

يمكن متابعة البرنامج على صفحة الوكالة ومواقع التواصل الافتراضي الرسمية لوكالتنا ANHA

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