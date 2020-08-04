​​​​​​​سوريا: ٤٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل ٤٥ إصابة جديدة في البلاد.
خبر 2020-08-04T21:39:00 مركز الاخبار

وقالت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية الى ٨٩٠.

(ي ح)


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