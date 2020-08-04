سوريا: ٤٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل ٤٥ إصابة جديدة في البلاد. خبر 04 آب 2020, الثلاثاء - 21:39 2020-08-04T21:39:00 مركز الاخبار وقالت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية الى ٨٩٠. (ي ح) إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يقتل طفلاً عفرينياً ومشافيه تسرق أعضاءه أقدم جيش الاحتلال التركي (الجندرمة) يوم أمس الاثني... الأمن الداخلي في دير الزور: لن نهدأ حتى القبض على من يقفون خلف اغتيال شيوخ العشائر قدمت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في دير الزو... قسد والأمن الداخلي تطلقان حملة مشتركة ضد خلايا داعش بريف دير الزور بهدف القضاء على بقايا خلايا داعش في ريف دير الزور و... الموقع القديم