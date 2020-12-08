​​​​​​​سوريا تعددية لامركزية...معاهدات بالسير على خطا الشهداء

شيّع المئات من أهالي ناحية الشدادي وريفها جثمان الشهيد سلمان العيسى، الذي فقد حياته أثناء تأديته مهامه، إلى مثواه الأخير في مزار شهداء الشدادي.

واستلم المشيعون جثمان الشهيد سلمان العيسى، المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، من أمام مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، وانطلقوا بموكب مهيب من السيارات والحافلات التي زُينت بصور الشهيد باتجاه مزار الشهداء في الشدادي.

وعند وصول الموكب إلى المزار الشهداء، بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تزامنًا مع عرض عسكري قدمه مقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس الشدادي العسكري من قبل القيادي صايل الزوبع، الذي قدم العزاء لذوي الشهداء وتمنى لهم الصبر والسلوان.

وأضاف الزوبع قائلًا "فليشهد العالم بأننا شعبٌ مضحٍ لا يقبل العبودية والظلم، قدّم الآلاف من الشهداء ليحصل على حريته ويعم الأمن والسلام مناطقه، وإننا لنفتخر بشهدائنا الذين بفضلهم تخلصنا من ظلام داعش وعم السلام والعيش المشترك وأخوة الشعوب مناطقنا".

وبدوره قال الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء، ناجي نجوم، إن الشهداء سطروا بدمائهم أروع ملاحم البطولة بقضائهم على المجموعات المرتزقة، وعاهد بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر والوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية تنعم فيها كافة الشعوب بالأمن والسلام.

بعدها قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء، زهرة الأحمد، وثيقة الشهادة وسلمتها لذويه، الذين رفعوها عاليًا وهم يرددون الشعارات التي تمجد الشهداء.

ثم ووري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تخلد الشهادة والشهداء.

(ب د/هـ ن)

ANHA